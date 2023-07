Proti outsiderovi se v předkole MOL Cupu pořádně nadřeli, nakonec však znojemští fotbalisté začali novou etapu úspěšně. Na hřišti Staré Říše muselo rozhodnout až prodloužení, ve kterém mezinárodní kádr celku z jižní Moravy prokázal své kvality, vstřelil dva góly a po výhře 2:0 míří do prvního kola.

Znojemští fotbalisté (v modrobílém) porazili v předkole MOL Cupu Starou Říši 2:0 po prodloužení. | Video: Jakub Tručka

Třetiligové Znojmo bylo proti divizní Staré Říši papírovým favoritem, domácí hráči však soupeři nedali nic zadarmo. V základní hrací době tak diváci gól neviděli. „Náš výkon se nám líbil, hlavně musím kluky pochválit za přístup. Dobře k utkání přistoupili a dokázali eliminovat koordinačně a technicky šikovné hráče soupeře," chválil staroříšský kouč Lukáš Staněk.

Pro Znojmo šlo o první oficiální zápas po dalším turbulentním přestupovém období, ve kterém se obměnil celý realizační i hračský kádr.

Na hřišti celku z Vysočiny Jihomoravané sice kontrolovali hru, obranu domácích však dlouho nedokázali pokořit. „Byl to těžký zápas, protože soupeř ukázal své kvality. Myslím si, že jsme kontrolovali míč a celý zápas, ale stále jsme nemohli dát gól, takže jsme si to udělali složitější," hodnotil znojemský trenér Luís Filipe Silva.

Znojmo postupně zahodilo tři velké tutovky, ve kterých nejprve nastřelilo tyč, následně balon poskakoval na brankové čáře. Ve druhé půli pak hostující ofenzivní hráč ve vyložené příležitosti překopl bránu.

S přibývajícím časem se osmělili i domácí, kteří se také dokázali dostat do zajímavých situací. „Byl to dynamický a rychlý zápas, dobře jsme vyplňovali prostory a bránili, měli jsme i nějaké šance. Na soupeři ale bylo vidět, že je vyzrálejší a kvalitnější na míči," uznal Staněk.

Rozhodnutí si Znojmo nachystalo do prodloužení. O oba góly se postaral Gomes Fereira, první vstřelil ve 101. minutě, druhý o osm minut později. „Pohárové zápasy jsou vždy složité, když dlouho nedáte gól, tak si soupeř začne víc věřit a každou minutu je silnější. Postup jsme si ale zasloužili, tým věřil v náš proces a nakonec přišly i gólové situace. Za předvedený výkon ale gratuluji i soupeři," ocenil Silva domácí celek.

Stará Říše ještě sahala alespoň po snížení, nastřelila ale jen tyč. „Mrzí nás, že jsme nedali ani jeden gól, přeci jen je to koření fotbalu. Bylo by lepší, kdyby kluci byli odměnění postupem, tentokrát to ale prostě nevyšlo, soupeř byl dobrý," podotkl staroříšský lodivod.

I přes vyřazení však v domácím táboře panovala poměrná spokojenost. „Znojmo má nečitelný mančaft, koukali jsme se ale hlavně na sebe. Máme konečně široký kádr, ale přesto to nestačilo. Léto bylo krátké, takže je dobře, že jsme se v předkole poháru utkali s takhle kvalitním soupeřem. Byl to super test a jdeme optimisticky nalazeni do soutěže, kterou snad zahájíme lépe než loni," dodal Staněk.

Znojmo si tak v sestavě plné cizinců vybojovalo postup do prvního kola, ve kterém opět zamíří na hřiště divizního celku z Vysočiny, utká se totiž se Žďárem nad Sázavou. Do té doby ještě započne i svou třetiligovou pouť, v neděli hostí rezervu Slovácka. Stará Říše načne divizi v sobotu v Havlíčkově Brodu.

Stará Říše - Znojmo 0:2 po prodloužení

Poločas: 0:0.

Branky: 101. a 109.Gomes Ferreira.

Rozhodčí: Jahoda – Nápravník, Svoboda.

ŽK: nikdo - 57. Cameiro Rodrigues, 79. Trajković.

Stará Říše: Dutka – Chramosta (72.Špalek), Kryštůfek (K), Lát, R.Svoboda (118.Borzenko), Kvych, Cejpek, Čížek, Wiederlechner (62.Pokorný), A.Svoboda (80.Drovalov), Tupik (80.Pekárek).

Znojmo: Škugor – Carneiro Rodrigues, Trajković, Ivanović (K), Pálfi, De Almeide Parede Neto (116.Neto De Sousa), Abdellaoui (61.Scapinelo Rodrigues), Frigerio, De Vasconcelos Adrian, Pereira Domingues (85.Gomes Ferreira), Lukčo.