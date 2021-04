Přitom ještě v pátek nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger dal zelenou obnovení venkovních aktivit do dvaceti osob, ale v sobotu udělal krok zpět. „Jde jen o ústupek. Tohle nemá s trénováním nic společného,“ pravil Šťourač.

Kouč aktuálně vedoucího celku krajského přeboru už spřádal tréninkové plány a rýsoval si herní cvičení, která by jeho svěřence dostala co nejdříve do sportovní formy. „V pátek už jsem měl domluvené dva tréninkové zápasy, že si kluci zahrají, ale v sobotu to prostě zase padlo,“ líčil Šťourač.

I přes početní omezení se ovšem fotbalové oddíly pustily do práce. Na hřišti se hráči pohybují maximálně po šesti dvojicích. „Nedokážu si to ani představit,“ smál se ještě před úterním tréninkem Pavel Simandl, záložník divizního Lanžhota.

Hned v první možný den, tedy v pondělí, se na trávníku sešly třetiligové Rosice. Do akce se vydaly i jejich mládežnické kategorie. „Měli jsme rozdělené prostory a trénovali podle nařízení. Vůbec to nevadilo, udělali jsme si kondiční testy a vyhodnotili si individuální plány,“ popsal první tréninkovou jednotku kouč rosického A týmu Michal Kugler.

Jeho svěřenci se dočkali také práce s míčem. „Konečně jsme si mohli dát zase dlouhý balon a nahrát si na větší vzdálenosti. Pak jsme hráli i jeden na jednoho, ale u toho se musí hlídat správné intervaly odpočinku, protože je to strašně náročné. Já i kluci jsme ale byli šťastní, že jsme zase vyběhli na hřiště,“ zdůraznil Kugler.

Otázka ovšem je, jak dlouho omezení tréninku na šest dvojic na jednom hřišti potrvá. „Nejde asi úplně o nejlepší možnost tréninku, ale hráči mají smlouvy a budeme trénovat pořád i v tomhle režimu. I když nevím, jak dlouho to bude snesitelné,“ přiznal Kugler.

Ten by uvítal aspoň navýšení počtu hráčů ve skupině. „Kdybychom mohli plnit aspoň jednotlivá cvičení. To není zas až tolik lidí. Nejlepší trénink je ale samozřejmě ten, na kterém se hraje fotbal,“ podotkl Kugler.

Do tohoto týdne se hráči nižších fotbalových soutěží připravovali především individuálně. Zkrátka lítali po lesích. „Už jsme se opravdu všichni těšili na první trénink na hřišti. Měli jsme dlouhodobé individuální plány, ale to už nikoho nebaví po takové době běhat samotného,“ svěřil se Simandl.

Poslední soutěžní zápasy odehráli amatéři loni o víkendu 10. a 11. října. „Od té doby jsme se doopravdy věnovali rozvoji kondice a po té stránce se celý tým výrazně posunul. V individuálních plánech nám Tomáš Selinger a Jiří Koláčný uběhli dokonce i maraton,“ prozradil Kugler.

Některé kluby ale ještě u individuální přípravy zůstávají. „Návrat na hřiště jsme ještě neřešili, protože se informace o podmínkách objevila poměrně rychle. Nevynesli jsme ještě žádný verdikt, ale smysl mi to moc nedává,“ pravil Radek Buchta, lodivod Olympie Ráječko.

Jeho mužstvo netrénovalo ani na podzim, když ještě vládní opatření umožňovala fotbalistům pracovat aspoň ve skupinách po šesti hráčích. Jenže tehdy byl restart nižších soutěží v nedohlednu. „Teď je trochu jiná situace, protože opatření se snad už blíží k finálnímu rozvolnění. Omezené tréninky tedy připadají v úvahu, budeme to řešit,“ dodal Buchta.