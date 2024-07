Myslím si, že fotbal na jižní Moravě má dlouhodobě vysokou kvalitu. Jsme za to rádi a zejména nás těší, že se nám to daří prokazovat v krajském přeboru, který je výkladní skříní jihomoravského fotbalu. Velkým pozitivem je, že se nám daří naplňovat mládežnické kategorie, vlastně skoro v každé z nich hrajeme krajské soutěže.

Kvalitu krajského přeboru si dlouhodobě pochvalují i trenéři, s tím jste tedy asi spokojený, že?

Kvalita krajského přeboru je dobrá, nicméně narážíme na určitý trend, který je celorepublikový, že stále stárne hráčská základna.

Dá se s tím něco dělat na krajské úrovni, nebo podle vás musí zprvu přijít prvotní impuls seshora?

Domnívám se, že by mohla pomoct reorganizace soutěží. Přece jen aktuálně máme hodně soutěží a menší nedostatek hráčů, proto stále nastupují i velmi zkušení fotbalisté. Není to doména krajského přeboru, více to vnímáme v nižších krajských ligách, kde hrají v uvozovkách veteráni. Takový je trend, převládají rutinéři, pořád si ale myslím, že kdo dobře pracuje s mládeží, tak se mu podaří talentované hráče do A týmu zařadit.

Z krajského přeboru postoupila Kuřim, která vévodila po celý ročník, dá se tedy mluvit o zaslouženě vybojované divizi?

Pokud jsem měl možnost, tak jsem se se chodil dívat na zápasy krajského přeboru, takže jsem jich viděl spoustu a musím říct, že Kuřim zvítězila jako mužstvo s nejstabilnější výkonností.

Překvapilo vás něco z výsledků mužských soutěží uplynulé sezony?

Neřekl bych, že mě něco extra překvapilo, ale úplně bych tedy nečekal, že z krajského přeboru sestoupí Mutěnice. Je to klub, který má dlouholetou tradici, několikrát ovládl krajský pohár, takže nás reprezentoval v superpoháru proti vítězi poháru v Bratislavském fotbalovém svazu. Trošku mě mrzí, že se jim krajský přebor nepodařilo zachránit.

Tradičně nejpalčivější otázkou bývají rozhodčí, jak tedy vypadá aktuální situace okolo sudích?

Myslím si, že dobře. Z hlediska počtu je to uspokojivé, co jsem měl možnost vidět, tak i z hlediska výkonnostního to mělo patřičnou úroveň. Daří se nám pravidelně vysílat sudí i do soutěží, které spadají pod Řídící komisi pro Moravu. Pozitivní také je, že jsme nezaznamenali žádný incident ve spojitosti s ovlivněním zápasu, což se naopak právě dělo ve vyšších ligách. Myslím si, že je to vizitka dobré práce krajské komise rozhodčích, která je pod vedením prvoligového sudího Marka Podaného dobře nastavená.

Téměř celý ročník se obešel i bez většího fanouškovského incidentu, byla tedy škoda, že v závěru jeden přece jen nastal, že?

Bylo by to dobré, ale jeden incident tam bohužel byl. Mluvím o utkání mezi Rohatcem a Dubňany v B skupině I. A třídy, kdy došlo k nepřijatelnému chování fanoušků. Problémem bylo použití pyrotechniky a poničení majetku. Bylo to až ke konci ročníku, těžko tomu lze zabránit i z důvodu maskování příznivců. Zpravidla za to zodpovídá pořádající klub, tady se ale spojilo více faktorů. Byla to jediná velká kaňka, jinak jsme naopak často viděli projevy respektu fanoušků k hráčům či funkcionářům.

Máte už za sebou losovací aktiv na soutěžní ročník 2024/2025. Přinesl nějaké novinky či změny?

Vždy je z hlediska losovacího aktivu nejtěžší uspořádat soutěže a skupiny regionálně tak, aby všechny kluby byly spokojené. Šestá liga (dříve I. A třída – pozn. red.) má například dvě skupiny a pravidelně je na okraji té rozdělovací hranice pár celků, které by raději chtěly do skupiny A, která se dá označit jako brněnská. Snažíme se vždy všem vysvětlit, že třeba jeden rok to musí vydržet v té nepreferované skupině a pak se vše bude opět odvíjet od toho, kdo postoupí a sestoupí. Hlavní je pro nás regionální princip, a když se o něj nejde opřít, tak využíváme rotační přístup.

Co očekáváte od nové sezony v kraji, na co by se fanoušci měli zaměřit?

Myslím si, že pátá liga (dosud krajský přebor – pozn. red.) opět nabídne největší kvalitu. Jsou tam týmy, které tradičně hrají o postup do vyšší soutěže, jako například Boskovice či Sparta Brno, pak tam máme ambiciózní kluby jako Ráječko, které se pravidelně snaží dostat do špičky. Šestá a sedmá liga pak nabídnou četná derby, která jsou populární především na Hodonínsku a Břeclavsku, přináší to zajímavá utkání klubů z obcí, které leží nedaleko od sebe. Vždy říkám, že kdo má rád Slovácko, tak musí mít rád fotbal.

Regionální nepříjemností je situace ohledně třetiligového Znojma, které řeší velké problémy a možná se ani nepřipraví na novou třetiligovou sezonu. Co na to říkáte?

Musím říct, že mám jen zprostředkované informace. Cestu, kterou se vydal znojemský fotbalový klub, bych však nikomu moc nedoporučil. Je totiž složité poskládat mužstvo čistě ze zahraničních hráčů, kteří nemají žádný vztah k regionu a dají se vlastně označit za legionáře. V naprostém kontrastu jsou týmy, které se pečlivě starají o mládež a snaží se postupně zapojit talentované hráče do mužského fotbalu. Pokud by Znojmo nenastoupilo do nového ročníku třetí ligy, tak je to velká komplikace a muselo by počítat s pokutou. Kluboví funkcionáři si totiž reálně měli zhodnotit, jak příští ročník bude vypadat a jak jej dokáží pokrýt.

