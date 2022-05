Smutek zasáhl také brněnské kluby Líšeň a Zbrojovku, v nichž nastupoval. „Zažil jsem s ním hezký půlrok v Líšni, pak jsme oba zamířili do Zbrojovky. Jezdívali jsme spolu každou cestu z Olomouce, kde bydlel s přítelkyní a dětmi. Zažili jsme hodně srandy, řekli jsme si spoustu věcí,“ líčil jeho brněnský spoluhráč Jan Hladík.

Fotbalisté Bystrce tentokrát na Rousínov nestačili. Do Drnovic pojede Tatran

Ve Zbrojovce spolu okusili i první ligu v loňské sezoně, Šustr naskočil do deseti utkání. Ve středu se Hladík dozvěděl o jeho skonu. „Nevím, co k tomu říct. Je to hrozná zpráva, zaskočila mě, ani jsem tomu nechtěl věřit. Budu na něj vzpomínat jako na skvělého kluka a gólmana,“ hlesl.

Přestože brankáři patří mezi zádumčivé povahy, Šustr v kabině nesedával bokem. „Samozřejmě se říká, že gólmani mají svůj svět, což u něj v podstatě taky platilo. Co se však týkalo party kluků, bavil se se všemi a vždycky s ním byla sranda, všichni ho měli rádi,“ popsal útočník Zbrojovky Brno.

Šustr před rokem zamířil do druholigového Vyškova a v zimě do divizních Kozlovic, kam dojížděl z rodných Boskovic. „Už jsme nebyli v takovém kontaktu, ale sledovali jsme se třeba na Instagramu. Stavěl dům, staral se o tři děti, měl toho dost a času málo. Myslím, že proto odešel do Kozlovic, aby nemusel tolik trénovat a mohl být víc doma,“ poznamenal Hladík.

V Boskovicích se odmala znal s Ondřejem Paděrou, dalším tamním fotbalovým rodákem. „Znali jsme se velice dobře, vyrůstali jsme spolu. Byl dva ročníky pode mnou, ale potkávali jsme se při zápasech za školu nebo při různých turnajích. Od chvíle, co jsem se tu zprávu dozvěděl, nad tím přemýšlím. Je to obrovský šok a velká ztráta,“ litoval Paděra.

Ten je hrající trenér blanenského výběru v Superlize malého fotbalu a Šustr za něj měl nadcházející pondělí nastoupit ve čtvrtfinále play-off proti Mostu. „Jednoznačně jsem s ním počítal. Předběžně jsme se domluvili, že nám pomůže. Bohužel to dopadlo takhle,“ povzdechl si.

Tragédie. Fotbalový gólman Martin Šustr nepřežil autonehodu

Často se potkávali jako soupeři, ať už v Moravskoslezské fotbalové lize nebo v divizi. „Vždycky na mě působil strašně klidným dojmem, což přenášel na svůj tým. Když ho měl v zádech, ať už šlo o nějaký turnaj či mistrovský zápas, vyzařoval z něj klid, který přenášel na ostatní hráče,“ podotkl Paděra, který nastupuje za Boskovice v krajském přeboru.