Varnsdorf se zlobil na rozhodčí, jelikož při druhé brance dostal brankář Adam Richter ránu do obličeje a musel střídat. Mladý Martin Vaňák ale svou roli zvládl, branku už nepustil a svým výkonem přispěl k postupu do osmifinále.

Duel dospěl do prodloužení a v 97. minutě se kuriózně hrudí prosadil domácí Ondřej Kocourek. Varnsdorf hrál lépe a vítěznou pojistku přidal po parádní akci ve 115. minutě Patrik Schön.

Varnsdorf slaví postup do osmifinále poháru. Doma porazil Brno 4:2 po prodloužení. | Foto: Tomáš Secký

Není to pro ně oblíbený soupeř. Varnsdorf fotbalistům Zbrojovky vzdoroval už v utkání druhé ligy, když na jihu Moravy vybojoval remízu 2:2. Teď si severočeský tým vyšlápl na Brno v domácím poháru, v němž zvítězil 4:2 po prodloužení. Zbrojovka tak letošní putování Mol Cupem končí ve třetím kole.

