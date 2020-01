Od začátku ledna jim společnost dělá další Znojmák, Josef Hnaníček.

Na špici

Ten do SFC zamířil ze zlínského Fastavu jako volný hráč. Jak řekl regionálnímu Deníku, podílet se na záchraně klubu, který se krčí na čtrnáctém místě tabulky FORTUNA:LIGY pouze se čtrnácti body, bude výzva. „Chtěl jsem zůstat v první lize, případně jsem uvažoval o možnosti jít do klubu na špici druhé ligy, kde by se hned postoupilo,“ sdělil Josef Hnaníček.

Na sever Moravy jej přivedl asistent kouče Balcárka Miroslav Paul. Dvojice před rokem a půl odešla z tehdy druholigového 1. SC Znojmo a vytyčila si, že do několika měsíců chce trénovat v první lize. „Což se povedlo, splnilo se a je to ocenění naší práce,“ těšilo Paula, jenž hraje za divizní Tasovice.

Vše ukáže čas

Miroslav Paul si bývalého zlínského beka vytáhl okamžitě, jak se k němu dostala informace o jeho uvolnění. „V momentě, kdy jsme zjistili, že Josefu Hnaníčkovi skončila smlouva ve Zlíně, tak jsme to hned věděli,“ ujišťoval Paul. Opavský asistent si jej pamatuje ještě z dob v 1. SC Znojmo. „Vím, jaký je to hráč. Myslím, že nám pomůže a zapadne do kabiny. Jak se to projeví, to ukáže až čas,“ přemítal Paul.

Toho zná Josef Hnaníček lépe, než stratéga Balcárka. „Když jsem přišel do Znojma, Míra tam s námi ještě chvilku trénoval. Navíc hraje ve vesnici, odkud pochází má žena. Chodím se na něj dívat, jak hraje fotbal,“ pronesla s úsměvem posila SFC.

Klidný střed tabulky

Hnaníček nevstupuje do neznámých končin. Boje o setrvání mančaftů už absolvoval. „O záchranu už jsem hrál se Znojmem, kde to ale bylo trochu jiné. Pak jsme hráli o záchranu v Příbrami, kdy jsme jednou málem spadli. Ale naštěstí jsme to zvládli,“ prozradil třiatřicetiletý borec. Ve Fastavu zažíval relativní pohodu. „Tři a půl roku jsem teď byl ve Zlíně a pořád jsme hráli klidný střed tabulky. Nehráli jsme nikdy o vítězství v lize, ale ani o padáka,“ dodal Hnaníček.

Z jihu na sever Moravy se už jednou svezl s Miroslavem Paulem. „Tři hodiny v autě utekly. Měly jsme si o čem vykládat. Předávali jsme si poznatky