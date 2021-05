Budeme potřebovat:

Na těsto:

220 g polohrubé mouky

100 g změklého másla

1 vejce

120 g cukru krupice

špetka soli

1 vrchovatá lžíce kakaa holandského typu

Na náplň:

4 vaničky polotučného tvarohu

2 vajíčka

150 g zakysané smetany

100 ml mléka

160 g cukru moučka

2 vrchovaté lžíce kakaa

1 vanilkový cukr

1 vanilkový pudink

Postup:

V misce utřeme máslo s cukrem, přidáme vajíčko, sůl a mouku smíchanou s kakaem. Do máslem vymazanéa vysypané formy natlačíme těsto a vytvoříme dno a vysoké okraje koláče. Troubu zapneme na 170 °C. V míse vyšleháme tvarohy se smetanou, vajíčky, mlékem, vanilkovým cukrem, pudinkovým práškem a cukrem moučka.

Polovinu těsta přelijeme do jiné misky a vmícháme do ní kakao. Náplň má být poměrně řídká, pokud použijete nízkotučný tvaroh, možná bude chtít ještě naředit trochou mléka. Na připravené těsto ve formě střídavě naléváme (naběračkou nebo lžící) do středu světlou a tmavou náplň, dokud je všechny nespotřebujeme. Náplň se sama začne rozlívat po celé ploše.

Pečeme ve vyhřáté troubě na 170 °C cca 90 minut., podle velikosti formy. Moje má průměr 23 cm a pekla jsem ho ještě o pár minut déle. Jakmile začal shora více hnědnout, asi v polovině času, přikryla jsem ho alobalem a dopekla do konce. Pokud zvolíte větší formu, bude se péct kratší dobu, ale koláč z menší formy vypadá lépe.

Dopečení poznáte tak, že střed koláče již nebude propadlý. Nechte koláč úplně vychladnout na lince, ale pokládejte jej opatrně. Jinak se ale nebojte – celá tvarohová náplň se nejdřív nafoukne a po vychladnutí trochu splaskne, je to normální.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.