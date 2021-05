Rodinný pivovar Starokladno je vyhlášený svými pivními speciály. Podle jeho majitelů v pivovarské hospůdce najdete vždy minimálně sedm ze čtrnácti druhů nabízených piv. Od klasických výčepních přes ležáky až po čtrnácti-, osmnácti- či čtyřiadvacetistupňová piva. Vlajkovým pivem Starokladna je Černý Havíř 12,8° pyšnící se mimo jiné titulem Zlatá pivní pečeť či pivo České republiky. Pivovar vaří i ovocná speciální piva, čokoládové pivo, piva vídeňského či anglického typu a také pivní speciály vařené k významným událostem.

I názvy některých piv zdejší provenience se vážou ke kladenskému regionu. Ochutnat tak můžete třeba Ležák Starosty Pavla nebo silnější Ležák Mistra Taviče. V nabídce je i Starokladno Pšeničné, Bohuš IPL nebo Radler s příchutí červeného pomeranče.

Za peníze opraví radnici

„Historie kladenského pivovarnictví sahá až do roku 1631, kdy dal Florián Jetřich ze Žďáru městečku Kladnu povolení, že obec smí vařit v panském pivovaru tři várky piva a ty čepovat v obecní hospodě. Výtěžek z prodeje měl sloužit na obecní potřeby, speciálně na opravu radnice a opevnění městečka,“ tvrdí Petr Macháček, majitel pivovaru a sládek v jedné osobě.

Z historických zápisů víme, že původní kladenský pivovar zřejmě stál u takzvané Hořejší tvrze, a když byla ve druhé polovině přestavěna na renesanční zámek, přestěhoval se pivovar do Dolní tvrze nedaleko náměstí. Tam se pivo vařilo až do roku 1858, kdy břevnovští Benediktini otevřeli v Kročehlavech nový moderní pivovar. Ani ne po sto letech, na konci 40. let 20. století, se ale v Kladně přestalo pivo vařit.

To se změnilo až v roce 2009 založením minipivovaru Starokladno v prostorách pivnice U Kozlíků. „Právě patriotismus místních obyvatel byl jedním z hlavních aspektů při pokusu o znovuvzkříšení zašlé slávy kladenského piva, které se vyrábí z výhradně českých surovin, bez chemických konzervantů či syntetických přísad. Bylo na čase, aby se v našem kraji opět začalo vařit pivo tradičním způsobem, s láskou, poctivostí a péčí,“ uzavírá majitel pivovaru Starokladno.