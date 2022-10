Umění vidí ve všednosti

Za zmínku stojí například její způsob věšení prádla, kdy nejprve načrtne celé dílo na papír a poté si dobře rozmyslí, z čeho se výsledný obraz bude skládat. Pak už jen prádlo pověsí, vyfotí a dílo je hotové. „Baví mě hledat magii ve všednosti, vidět krásu v nedokonalostech a propojit se s realitou novým způsobem. Ráda si všímám hravých podobností, ať už je to svetr na šňůře, který vypadá jak kůň, nebo krajíc chleba připomínající hlavu psa. Je to pro mě však pouze výchozí bod. Pak už ale nejsem schopná přemýšlet nad ničím jiným. V hlavě se mi začnou objevovat příběhy a obrazy a vyvstávat otázky: jak bude kůň vypadat? Jaké bude mít jméno? Závodí rád s jinými koňmi? A seznam otázek pokračuje dál a dál,“ popisuje své myšlenky nad každým dílem Londýňanka ruského původu.

„Přála bych si, aby moje umění pomohlo lidem spojit se s jejich vnitřním dítětem a znovu objevit radost z vychutnávání malých vizuálních rozkoší v jejich domovech nebo i mimo ně,“ sdílí své přání umělkyně.

Věšení prádla si nechá slušně zaplatit

Svá díla na instagramovém profilu @helga.stentzel navíc velice vtipně popisuje. Například dinosaura z bílých ponožek, trenýrek a punčocháčů uvedla následovně. „Prádlosaurus 2022 – limitovaná edice. Jak se stát paleontologem? Kupte si trenýrky, punčocháče a spoustu ponožek. Vše v bílé barvě. Vyperte všechny položky ze seznamu, uspořádejte je na šňůru na prádlo do tvaru dinosaura dle vašeho výběru a vymyslete název pro svůj právě objevený druh,“ vysvětluje přípravu svého díla Helga, která je umělkyní na plný úvazek a svá díla si nechává dobře zaplatit. Například obraz dinosaura z bílého prádla prodává v přepočtu za více než 8 tisíc korun. Poskládané ponožky do tvaru Donalda Trumpa ocenila na 82 tisíc.

V umění předává poselství

Někdy se ale snaží svým dílem předat i určité poselství, jako například u vyobrazení slona, ke kterému přiřadila následující příběh: „Skupina slepců slyšela, že do města přivezli podivné zvíře zvané slon, ale nikdo z nich netušil, jak vypadá. Rozhodli se, že musí zvíře prozkoumat pomocí svého hmatu. Když slona našli, první sáhl na jeho chobot a řekl, že slon je tedy jako tlustý had. Jiný slepec, který sáhl na slonovo ucho, nabyl dojmu, že slon vypadá jako jakýsi vějíř. Další sáhl slonovi na nohu a byl přesvědčen, že slon vypadá jako kmen stromu. Slepý muž, který položil ruku na slonův bok, si jej představil jako pevnou zeď. Od té doby, co jsem tento příběh četla jako malá holka, se pro mě slon stal jemnou připomínkou toho, abych vždy hledala úplný kontext a nespokojila se jen s roztříštěnými informacemi,“ doplňuje své umění o poučný příběh Helga Stenzel.