Cíl je jasný. Orli chtějí vyhrát druhou ligu. „S naším kádrem bychom byli blbí, kdyby ne. Ovšem hokej se hraje šedesát minut a nikdy nevíte,“ burcuje v rozhovoru pro Znojemský deník.

Začali jste přípravu na ledě. Jak se kluci těšili?

Co se týče letní přípravy, už toho měli dost. I když prvních čtrnáct dní dostali dovolenou. Ale led je led! Nemohli se dočkat, až vyjedeme. V úterý absolvovali poslední uvolňovací cviky.

Za dva týdny vás čekají první přípravné zápasy proti Havířovu či Táboru. Není to posun zpět oproti loňsku, kdy jste hráli třeba s Vítkovicemi?

Dnes nikdo neví, jestli budeme v Havířově hrát, nebo jejich tým toho nebude schopen. Je špatná doba. Když jsme definitivně věděli, že budeme hrát druhou ligu, chtěli jsme v přípravných duelech kombinovat týmy z první ligy s druholigovými soupeři z jiné skupiny. Na závěr vyzveme Jihlavu. V plánu byla ještě tři utkání na turnaji ve Švýcarsku, ale nechtěli jsme riskovat karanténu či dlouhou cestu. Držíme se toho, že máme před sebou druhou ligu. Chceme ji vyhrát, čemuž jsme přizpůsobili i přátelská klání.

VYJEVENÍ HOKEJISTÉ

Kolik borců teď tvoří mančaft? Jsou v něm mladí, přišel třeba Slovák Jakub Köver. Na druhou stranu v týmu figurují i zkušení hokejisté jako Vojtěch Němec či Tomáš Svoboda. Jak spolu všichni vycházejí?

Kupodivu velmi dobře. Zdravé jádro, které tady zůstalo, ať už Radim Matuš nebo Tomáš Svoboda, makalo s mladíky po celé léto. Ti neměli pak problém se zapojit. Všichni se mezi sebou hecovali. Nedávno přišel i nový obránce David Stránský. Má české i slovenské občanství. Prošel celou třineckou hokejovou akademií. Dohromady máme v týmu zatím sedmnáct lidí.

Není trh s hráči přebraný? Nevyzobali si nejlepší třešně velcí kosi nahoře?

Hráči, co teď spekulují o smlouvách, nakonec budou rádi, že někde nastoupí. Nezvyknou si na to, co nastalo po této blbosti, co trápí celý svět. Jak z pohledu ceny, tak i většího zájmu z jiných klubů. Hokejisté, co nemají smlouvu, se budou divit. Spousta lidí je na zkoušce v první lize a extralize. Než odstartuje naše soutěž, tak máme ještě spoustu času na doplnění kádru. Počkáme do konce srpna. Všichni, co u Orlů zůstali a šli s penězi dolů, vědí, že toto je přestupný ročník. Stále jedeme v duchu, jako bychom hráli mezinárodní soutěž EBEL jako dřív.

Orlí licenci na rakouskou soutěž si od Znojma pronajal druhý tým z Lince. Právo hrát tak nepřijde vniveč. Chcete se za rok vrátit k našim jižním sousedům?

Určitě. To je náš plán. Letos uděláme maximum, abychom soutěž vyhráli. S naším kádrem bychom byli blbí, kdyby ne. Ovšem hokej se hraje šedesát minut a nikdy nevíte.

Spekulovalo se, jestli koupíte licenci na Chance ligu od Chomutova. Majitel Orlů Pavel Ohera na klubovém webu uvedl, že by ji musel koupit i s dluhy. Chomutovští nakonec soutěž nepřihlásili a nastoupí v kraji. Neuvažujete ani teď o koupi licence?

Definitivní rozhodnutí majitele Ohery hrát druhou ligu už padlo. Existují regule svazu, takže by to ani nešlo. Ovšem kdokoliv by do toho šel, byl by blázen. Držíme se svého.

PROSTĚJOVSKÝ EXODUS

Před rozlosováním druhé ligy jste chtěli, aby se hrála varianta s větším počtem týmů ve skupině. Nakonec však zvítězil systém, v němž nastupuje osm týmů. Bude to atraktivní pro znojemské diváky?

Jak se to vezme. Vždy se najde někdo, kdo kydá. Kdybychom hráli NHL, je to špatně. Kdyby se hrála KHL, tak je to špatně. Majitel udělal maximum pro to, aby hokej v Nevoga aréně byl. Je to lepší než zírat na prázdný stadion. Opravdoví fanoušci pochopili naši strategii.

Po sportovní stránce vás postihl „prostějovský exodus“. David Bartoš a další tři hokejisté ze Znojma odešli. Oslabilo to tým?

Každý z nich dostal nabídku jako ostatní. Ti, kteří ji nepřijali, chtěli zkusit něco jiného a šli vlastní cestou. Nikdo jim nebránil. Záleží na nich, jak se poperou. Přejeme jim hodně štěstí.

Zajímáte se o situaci v bývalé soutěže EBEL, která nyní nese název Bet-at-home liga? Co tamější kluby a koronavirus?

Udělali jsme rozumný krok, že jsme na čas odešli. Vzali bychom si atraktivní Kanaďany a pak s nimi šli do karantény. Jestli vláda omezí návštěvnost na pět stovek lidí, přebudujeme sektory nebo zavřeme úplně. Může se to stát v Maďarsku či na Slovensku. Italské Bolzano má velkou paniku. Odcházejí jim domácí hráči. Je těžké předvídat, jak se situace na podzim vyvine. Od začátku jsem říkal, že ta nemoc bude velký problém.

Na kolik plánujete hrát v sezoně lajn?

Postavíme tři čtyři. Mladí hráči dostanou víc prostoru podle vývoje zápasu. Mohou se vyhrát a ukázat na příští rok. Někteří z nich nebudou hned hozeni do vody, jelikož tím už prošli. Když se nám budou líbit, tak si je necháme do Bet-at-home ligy.

Vaši asistenti Jiří Beroun a Tomáš Jakeš zůstali na svých postech?

Zůstali. Oba mají budoucnost. Když se na ně dívám, tak hodně chtějí a učí se. Nestojí na místě a jen nekývají hlavou. Když mají svůj názor, stojí si pevně za ním. Všichni spolu komunikujeme. Včetně Petra Hrachoviny, který přidá svůj pohled brankáře. Jsem rád, že je to ideální dvojice do budoucna na trénování Znojma. V šatně panuje výborná atmosféra, každý si pomáhá.

Neuvažoval jste, i skrze svůj zdravotní stav, že dokončíte práci ve druhé lize a přenecháte trénování mladším?

Mile rád bych jim to přenechal, ale dokud jsem schopen předávat další informace, tak zůstanu. Až vycítím, že už nic víc nepředám, odejdu. Třeba se ve Znojmě usídlím, jelikož se mi zde opravdu líbí. Až nastane můj čas, nikomu nebudu státv cestě. Ale po dvou měsících bez ledu mě opravdu svrběly ruce. Až však skončím kariéru, tak jedině u Orlů ve Znojmě.