"Bohužel jsme dneska nestačili jak fyzicky, tak herně. Víme, jak na Znojmo hrát, ale dneska to bohužel nevyšlo. Dostali jsme zbytečné góly a dopadlo to, jak to dopadlo. Čekají nás ještě dva důležité zápasy, které pořad máme ve svých rukách. Znojmo je těžký soupeř, jsou natrénovaní, mají nabrusleno, ale každopádně pokud s nimi budeme hrát play-off, budeme je chtít co nejvíce potrápit," uvedl hostující trenér Aleš Bachánek.

Proti Znojmu, za které již nastoupili navrátilci z Pardubic Tomáš Svoboda a Jan Hruška, neměli Hodonínští nárok.

Skóre hned v 5. minutě otevřel domácí Šťovíček. Nejproduktivnější hráč domácích se v první třetině trefil ještě jednou, když tečoval Adámkovu ránu od modré čáry.

Orli měli dál navrch, jihomoravského rivala přehrávali. Beránek ještě orazítkoval tyč, ale v 18. minutě už to bylo 3:0. Ranou pod břevno se prosadil Špaček.

Gratulace pro mistra světa. Starosta Střecha poblahopřál rychlobruslaři Steklému

V prostřední části tempo opadlo. Ubylo šancí i vzruchu. Hodonín se zlepšil a výsledek premiérovou trefou Bartese zkorigoval. Znojmo ale dál mělo utkání pod kontrolou.

V polovině zápasu zužitkoval Špaček početní výhodu a bylo to zase o tři branky. Orli znovu sešlápli plyn a závěr třetiny už patřil zcela jim. Dominanci potvrdil pátým gólem Sedláček.

Baník jen složitě čelil nájezdům protivníka. Na 6:1 zvyšoval Svoboda. Vzápětí se siréna v Nevoga aréně rozezněla posedmé. Neobsazený Beránek zblízka napálil kotouč do sítě.

Orli si závěr zápasu vychutnávali. Fanoušky potěšili pohlednými kombinacemi, k tomu ještě přidali osmou trefu. Triumf favorita završil Sklenář.

"Jsme strašně moc rádi za to, jak ten zápas dopadl. Gratulace klukům do kabiny a dík fanouškům, kteří nás přišli podpořit. Všichni kluci dneska odvedli super práci, ale máme toho ještě hodně před sebou. Jsme rádi, že je tým už téměř kompletní a začíná se sehrává dohromady, protože nás čeká to nejlepší. Pomalu se díváme na soupeře, ale pořád nás především zajímá naše hra a naše chyby," uvedl asistent trenéra Znojma Tomáš Jakeš.

Hodonínští hokejisté musí na středeční příděl rychle zapomenout. V sobotu je čeká klíčová domácí bitva s Opavou. Ve hře je záchrana sezony i postup do play.ff.

2. hokejová liga, 42. kolo -

Aptec Orli Znojmo - SHKM Baník Hodonín 8:1 (3:0, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 5. Šťovíček (Kloz), 12. Šťovíček (Adámek, Tejnor), 18. Špaček (Adámek), 34. Špaček (Hruška, Stránský), 39. Stránský (Pigl), 44. T. Svoboda, 46. Beránek (Nižnikov, Čermák), 56. Sklenář – 25. Bartes (Romančík, Matějka). Rozhodčí: Maťašovský - Maloušek, Hübl. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Střely: 41:19. Diváci: 1230. Průběh utkání: 3:0, 3:1, 8:1.

Znojmo: Žajdlík (Groh) - Tejnor, Mareš, Sedláček, Stránský, Jenáček, Kloz, Zukal, Remta - Sklenář, Hruška, Kotrba, Svoboda T., Čermák, Beránek, Nižnikov, Špaček, Adámek, Šťovíček, Pigl. Trenér: Jiří Beroun.

Hodonín: Šurý (Zollpriester) - Polesný, Foltýn, Škápik, Miklík, Kučera, Rauš, Němec - Krejčiřík, Peš, Yarovinsky - Štědrý, Dufek, Krejčí - Sajdl, Matějka, Romančík - Bartes, Bořuta. Trenér: Aleš Bachánek.