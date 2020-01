Dvakrát na znojemské vedení hokejisté Innsbrucku odpověděli, potřetí už ne. Orli ve 37. kole mezinárodní soutěže EBEL zdolali rakouského protivníka 4:2. Žraloky porazili Jihomoravané i počtvrté v sezoně.

Hokejisté Znojma. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lubomír Budný

Rozhodující třetí branku zaznamenal v polovině utkání David Bartoš. „Jsme hrozně rádi za tři body, to je výborná zpráva, ale jinak to byl hnus. Lidem, co přišli, by se asi mělo vrátit vstupné, protože na hokej se nedalo dívat,“ řekl znojemský kouč Miroslav Fryčer.