Spíše než zajímavými akcemi a hráčskými finesami, góly a vyhecovanými bitvami poutá pozornost mimosportovními záležitostmi. Hokejisté Znojma prožívají v mezinárodní EBEL bizarní čtvrtfinálovou sérii play-off s italským Bolzanem.

Znojemští hokejoví Orli. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lubomír Budný

Tu značně ovlivňuje sílící epidemie koronaviru v severní Itálii. Kvůli ní nemohli hokejisté Znojma odcestovat na třetí zápas do Bolzana, poněvadž by poté podle nařízení vlády museli do povinné dvoutýdenní karantény a tak se oba kluby rozhodly pro výměnu pořadatelství. Třetí duel série se v neděli odehrál ve Znojmě. Jihomoravané v něm padli 3:4 a celkově v sérii hrané na čtyři výhry prohrávají 0:3.