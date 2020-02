Další posila do obrany. Orli přivedli loňského finalistu extraligy Dohertyho

Avizovanou další posilou do zadních řad hokejistů Znojma se stal vytáhlý kanadský obránce Taylor Doherty. V minulém ročníku přispěl k tažení Liberce až do finále extraligy. Poté se přes dva metry měřící bek vrátil do zámoří do třetí nejvyšší soutěže ECHL, teď po něm sáhli Orli.

Taylor Doherty. | Foto: Deník / Petr Zbranek