Forvard Hunter Fejes bezmála dva týdny piluje formu na ledě znojemské Nevoga arény. Rodák z aljašského Anchorage odehrál většinu své kariéry za Atlantským oceánem.

Starý kontinent okusil poprvé před dvěma lety, kdy jej angažoval tým Black Wings Linec. Loňskou sezonu strávil ve stejné soutěži v dresu Grazu a nastoupil k sedmnácti zápasům za švédský HC Vita Hästen z tamější druhé ligy.

V rakouské ICEHL nebude nováčkem, navíc mu sedí její styl nahoru-dolů. „Napadat rozehrávku soupeře a také vypomáhat obráncům je v této soutěži nezbytné,“ zdůraznil Fejes pro klubový web.

Borec, jež v dresu Lince v sezoně 2019/2020 vsítil ve čtyřiadvaceti duelech třináct branek, miluje oslavy vstřelených branek. Na severu Rakouska se vždy stylizoval do létajícího orla. „Užívám si to! Kdoví co mě zrovna napadne za oslavy v této sezóně… Každopádně jsem obrovsky nažhavený a těším se,“ líčil útočník.

Nové angažmá kvituje s povděkem. Osazenstvo kabiny jej vřele přijalo. „Jsem moc rád, že tu můžu být. Je tu skvělá parta kluků, která udělá maximum pro týmový úspěch. Změnil jsem působiště, takže je pro mě spousta věcí nových,“ dodal Fejes.

Trenéři Jiří Beroun a Tomáš Jakeš ho chtějí nasadit do útočné formace s Anthonym Lucianim a kapitánem Radimem Matušem. Fejes přiznává, že oba patří ke kvalitním hráčům. „Jsou to rychlí útočníci, výborní v útočné fázi. Oba dva se do této soutěže svou typologií jednoznačně hodí,“ uzavřel Fejes.