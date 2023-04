Po středeční jednoznačné výhře 10:0 v rámci finále play-off druhé hokejové ligy potvrdili znojemští Orli proti Letcům své ambice na postup. Ve čtvrtečním druhém kole porazili celek z Prahy 4:1.

Znojemští hokejisté (červení) vyhráli ve čtvrtek i druhé kolo finále play-off druhé ligy nad Letci Letňany. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Jihomoravané šli do vedení už ve druhé minutě zásluhou Martina Šťovíčka. Stejný hráč pak přidal na 2:0 v patnácté minutě. Podle znojemského trenéra Jiřího Berouna soupeři prozřeli a po debaklu 10:0 byli nachystaní. "Měli lépe rozebrané střední pásmo, do kterého bylo těžší se dostávat. Hráli obětavě a zodpovědně do obrany," uvedl lodivod Orlů.

Po změně stran zvýšil na 3:0 Tomáš Svoboda a konečnou tečku za výhrou Znojma udělal ve třetí třetině Jan Hruška. Na jeho gól sice reagoval letňanský Vojtěch Kropáček, ale korekcí nic nezmohl.

Více než dvě tisícovky diváků v Nevoga aréně mohly vidět v poslední části polevení orlí letky. "V některých situacích jsme pak ubrali. Vypadly tam systémové věci a dali jsme jim zbytečně čuchnout," dodal Beroun.

Orlí letka vede ve finálové sérii 2:0. Boje o postup do Chance Ligy se nyní přesunou na kolbiště Letňan. Série hraná na čtyři vítězná klání pokračuje v neděli od 18.45 hodin, další zápas Orli absolvují od 18 hodin v pondělí.

První nevýhodou, kromě domácího prostředí, je pro Orly nižší kapacita stadionu, druhou pak užší kluziště. "Ono zase o tolik užší není. Vyzkoušeli jsme si to už ve Vyškově, kde to je ještě menší. Musíme se připravit na to a udělat tam maximum pro postup," uzavřel kouč.

Orli Znojmo - Letci Letňany 4:1

Třetiny: 2:0, 1:0, 1:1. Branky a nahrávky: 2. Šťovíček (Stránský), 15. Šťovíček (Špaček), 35. Svoboda (Hruška), 45. Hruška – 49. Kropáček (Arnošt, Hozák). Rozhodčí: Hlinka, Barek – Roischel, Sýkora. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 2319.

Orli Znojmo: Groh – Stránský, Tejnor, Mareš, Sedláček, Jenáček, Zukal, Remta, Kloz – Sklenář, Hruška, Köver, Svoboda O., Kotrba, Beránek, Pigl, Adámek, Špaček, Čermák, Šťovíček, Svoboda T. Trenér: Jiří Beroun.

Letci Letňany: Brázdil – Chalupa, Havelka, Kynčl, Němeček, Guryevsky, Lytvynov, Fiala – Vacín, Kellerstein, Wojnar, Kropáček, Arnošt, Pejchal, Labuzík, Hrala, Uhlík, Hozák, Turek, Čížek, Kučera. Trenér: Jaroslav Nedvěd.