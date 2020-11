Po Anthonym Lucianim posílí kádr extraligové Komety Brno další hráč druholigových Orlů Znojmo Tomáš Svoboda. Třitatřicetiletý borec již za brněnský celek nastupoval s přestávkami šest sezon. V modrém dresu absolvoval i mistrovskou sezonu 2017/2018.

Od loňského léta hraje Svoboda ve Znojmě. Nejdříve si vyzkoušel mezinárodní soutěž EBEL, letos opět hájil barvy Orlů ve druhé lize. Do Komety odchází na hostování. "Svoboda, bydlící v nedalekých Pohořelicích, jim tak může formou pomoci v současné situaci, kdy postrádá vlivem zdravotních komplikací hráče do útoku a zároveň získat herní praxi v době, kdy se mimo extraligy vlivem pandemie nemoci covid-19 nehraje. K dispozici by trenérům měl být už pro páteční domácí duel s Mladou Boleslaví," uvedli hokejisté Znojma na svém webu v pátek dopoledne.