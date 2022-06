Brněnský odchovanec nastřílel v české nejvyšší soutěži 143 branek a dohromady zaznamenal 317 bodů. Do extraligy naskočil poprvé v dresu Vsetína, poté působil v Hradci Králové, slovenské Skalici a nejúspěšnější sezony zažil v brněnské Kometě. Skvělými výkony si vysloužil v sezoně 2015/2016 pozvánku do národního týmu, za který odehrál pět zápasů Euro Hockey Tour. Od roku 2019 působil ve Vítkovicích. Ke znojemských hokejistům se Hruška připojí až v červenci, zatím se připravuje individuálně.

Z příchodu zkušeného forvarda má radost i znojemský trenér. „Jsem rád, že se k nám Honza připojí a pomůže. Společně pak musíme nastavit fungování týmu. Jsem komunikativní trenér, nechci si hrát na to, že něco řeknu a tak to bude. Na spolupráci s ním se těším a věřím, že to pro tým bude velká osobnost," kvituje novou akvizici kouč Jiří Beroun.