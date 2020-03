Podle generálního ředitele EBEL Christiana Feichtingera je desátý březen smutným dnem pro všechny fanoušky hokeje. "I když rozhodnutí bolí, víme, že je naší povinností přispět k tomu, abychom se co nejrychleji mohli vrátit k normálu. Rozhodnutí zrušit soutěž vzešlo ze společného jednání prezidia ligy a majitelů klubů," sdělil Feichtinger v úterý v podvečer na oficiálních internetových stránkách soutěže.

Vedení soutěže si nedokázalo připustit, že by se hrálo před prázdnými tribunami. "Bylo to pro nás nepředstavitelné, protože náš sport žije z emocí a senzační nálady v arénách," poznamenal Feichtinger.

Trenéra Orlů Miroslava Fryčera informace mrzela, ale nepřekvapila. "Je to nejrozumnější řešení, které mohla EBEL udělat. Tady nejde už o sport, ale o zdraví. Je jedno, jestli prohráváme nebo vyhráváme. Platí to pro všechny," reagoval kouč Jihomoravanů na skutečnost, že Orli ve čtvrtfinále zaostávali 0:3 v sérii s týmem Bolzana.

Po zítřejším tréninku plánuje vedení klubu dle jeho slov mančaft pro letošek rozpustit. "Ve středu ráno máme normálně sraz jako na trénink. Tam se rozloučíme. Nemá to smysl. Každý je stejně myšlenkami jinde, nemá se o co hrát. Uvidíme, co se bude dít dál," uzavřel Fryčer.