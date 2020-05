Hokejoví Orli zahájili druhé květnové pondělí přípravu na další sezonu. I v době nejistoty cvičí na mezinárodní ligu EBEL. Webový portál iSport.cz v pátek dopoledne přinesl informaci, že znojemští hokejisté se na devětadevadesát procent objeví jako největší favorit v české druhé lize.

Orli přihlášku podají, aby měli jistotu, že v Nevoga aréně nebudou koukat na prázdný led, pokud se rakouská soutěž nerozběhne. „Ať si každý z bulváru vykládá, co chce. Nadpisy matou. Všude říkám, že jsme schopni hrát jakoukoliv soutěž, když to ke konci léta vhodně doplníme. Budoucnost je taková, že nikdo neví, co bude příští týden,“ řekl Znojemskému deníku Fryčer.

Prioritou zůstává EBEL. „Ta je na prvním místě a jediné plus je, že můžeme využít licenci pro druhou ligu, pokud by přes léto všechno šlo do kopru,“ zdůraznil stratég Orlů. Mezinárodní lize přizpůsobil i tréninky. Kostru týmu z města nad řekou Dyjí tvoří nyní dvanáct hráčů, mezi nimi i silná jména jako Martin Podešva, Vojtěch Němec či Tomáš Svoboda. „Trénujeme ve stejném tempu, jako když se připravujeme na EBEL,“ upozornil Fryčer.

Opatření kvůli pandemii koronaviru se dynamicky mění a lodivoda znojemské bárky trápí hlavně nejistota. „Nikdo nám není schopen říct, co bude. Jednou je to s rouškami, podruhé bez. My jsme připraveni hrát i v kosmonautické helmě se šnorchlem a maskou. Ale musí nám z druhé strany povědět, jak bude vše konkrétně vypadat,“ uzavřel Fryčer.