Znojemští Orli mají za sebou první domácí utkání v nové sezoně ICEHL. Úspěšně. Třetí zářijovou neděli přehráli v Nevoga aréně tým Vídně 5:4. Úvodní branku inkasovali borci z města nad řekou Dyjí již pár okamžiků po úvodním buly. Pak však průběh duelu otočili.

Mač měl jímavý ráz. Při úvodní ceremonii vyzvedli představitelé klubu dres bývalého trenéra Miroslava Fryčera ke střeše Nevoga arény. Fryčer zemřel letos na jaře. Orli jej tímto gestem chtěli připomenout.

Dojalo to i útočníka Tomáše Svobodu. "Pro nás to byl emotivní večer. Byli jsme si všichni vědomi toho, co nastane. Vloni se nehrálo, letos jsem neskutečně vděčný tomu, co proběhlo. Ať už kvůli nám, ale i fanouškům. Doma první zápas s Vídní, byl jsem z toho trochu naměkko," přiznal Svoboda.

Situace dle něj nebyla jednoduchá. "Po prvním střídání jsme dostali branku. Jsme strašně vděční, jak to dopadlo. Nehráli jsme špatně, ale udělali jsme tři okna, dostali jsme hloupé góly. Řekli jsme si, že se musíme tlačit. Vídeň to taky po prvním zápase v Klagenfurtu, kde dostala bůra, neměla jednoduché. Museli jsme do toho tlačit," dodal forvard.

Orli mají za sebou dvě utkání, v nichž obdrželi devět branek a deset vstřelili soupeři do svatyně. "Jako je to hodně, ale musíme se soustředit na to, abychom posílili obranu a tolik gólů nedostávali," uzavřel Svoboda.

Příští utkání čeká Orly doma již v pátek. Na ledě Nevoga arény uvítají od půl sedmé večer mančaft Klagenfurtu.

Znojmo - Vídeň: 5:4

Třetiny: 1:3, 3:1, 1:0. Branky a nahrávky: 5. Luciani (Sedlák, Brittain), 22. Luciani (Brittain, Southorn), 30. Gorčík (Prokeš, Matuš), 38. Prokeš (Gorčík, Tejnor), 52. Matuš (Prokeš, Sedlák) – 1. Antal (Neal, Piff), 7. Sutter (Meyer), 20. Piff (Lakos), 29. Sutter (Meyer). Vyloučení: 4:4. Rozhodčí: Hronský, Smetana – Durmis, Jedlička. Diváci: 4:4.

Znojmo: Kantor (21. Groh) – Sedlák, Culkin, Southorn, Haman, Tejnor, Bartko – T. Svoboda, Němec, Ahl – Luciani, Brittain, Fejes – Gorčík, Matuš, Prokeš – Kvasnica, Köver, Oščádal. Trenéři: Jiří Beroun a Tomáš Jakeš.

Vídeň: Kickert (15. Starkbaum) – Lakos, Piff, Hackl, Pallierer, Prapavessis, Posch, Maxa – Tropp, Sutter, Meyer – Hartl, Neal, Antal – Preiser, Kromp, Bauer – Pohl, Artner, Böhm. Trenér: Dave Barr.