Je konec. Florbalisté prvoligového týmu TJ Znojmo Laufen vypadli první březnovou středu z předkola play-off, když nestačili na mančaft havířovského Exelsioru 5:11.

Florbalisté Znojma (červenočerní) s týmem Havířova. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lubomír Budný

Potom, co Jihomoravané na domácí palubovce srovnali o posledním únorovém dnu sérii hranou na dvě vítězná utkání na 1:1, nepodařilo se jim zvrátit středeční vítězství Severomoravanů. „Od začátku jsme dělali spoustu chyb, kdy jsme zbytečně inkasovali v první třetině. Ve druhé třetině jsme si do útoku nevytvořili vůbec nic. Do třetí třetiny jsme vstupovali s tím, že to chceme srovnat, bohužel nás vždy zastavilo zbytečné vyloučení, kterých jsme v tomto zápase měli moc,“ hodnotil trenér Znojma Liboš Šťasta.