Znojemští hokejisté vstoupili do semifinále druhé ligy vítězně. I když to z počátku vypadalo, že hostující Chomutov zvítězí, Jihomoravany vteřinu před závěrečným hvizdem zachránil Jakub Jenáček, který skóroval na finálových 4:3.

Hokejisté znojemských Orlů (červení) zahájili semifinále play off druhé ligy na domácím ledě proti Chomutovu. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Podle trenéra znojemských hokejistů, Jiřího Berouna, byla úvodní dvacetiminutovka tristní. "Uteklo nám to. Měli jsme tři špatné fauly. Na tyto situace jsme se připravovali, a dostali jsme z nich dvě branky. Nemůžeme být takto nedisciplinovaní," uvedl Beroun.

Po první třetině museli diváci patnáct minut čekat na další část. Na ledě se objevila díra. Až po zásahu techniků s hasícími přístroji byla hrací plocha v pořádku. Prostřední část skončila poměrem 1:1. Potom se Orli trhli a třetí dvacetiminutovku zvládli poměrem 3:0.

Výsledek? 4:3 pro Znojmo a stav v semifinálové sérii 1:0. "Jedna věc. Mrzí mě, že se do sebe pustili diváci. Byly tam vulgarismy. S tím by se mělo bojovat. Kluci na ledě to také vnímají. Myslím si, že zápas se hrál v rámci fair-play na ledě a to mi stačí," dodal Beroun.

Další část semifinále pokračuje již v pondělí, kdy Orli vyzvou Chomutov v šest hodin večer. Severočeši si v rámci různých skupin na sociálních sítích postěžovali, že jim vedení Znojma neumožnilo provozovat online videopřenos z utkání. "Na toto se nebudu vyjadřovat. Já jsem nic nezakazoval," uzavřel Beroun.

Znojmo - Chomutov 4:3

Branky a nahrávky: 2. Adámek (Sklenář, Šťovíček), 44. Tomáš Svoboda (Hruška, Šťovíček), 46. Čermák (Beránek), 60. Jenáček (Svoboda, Hruška) – 6. Chrpa (Hübl, Matai), 19. Chrpa (Tadeáš Svoboda), 36. Lukeš (Matyáš Svoboda, Hübl). Rozhodčí: Grygera, Šico – Bubela, Bezděk. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. Diváci: 2286.

Znojmo: ajdlík – Stránský, Tejnor, Mareš, Sedláček, Jenáček, Zukal, Remta – Sklenář, Hruška, Köver, Svoboda O., Kotrba, Beránek, Pigl, Adámek, Nižnikov, Špaček, Čermák, Šťovíček, Svoboda T. Trenér: Jiří Beroun.

Chomutov: Běhula – Matai, Němec, Havel, Žižka M., Seemann, Váchal, Filip – Tadeáš Svoboda, Hübl, Lukeš, Chrpa, Koblížek, Vrhel, Zajíček, Mála, Kostourek, Veselý, Mežnar, Ekrt, Chlouba. Trenér: Kamil Koláček.