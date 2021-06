„Taťka má na Znojmo jen slova chvály, strávil v něm celou kariéru a byl šťastný, k čemuž měl určitě důvod. Myslím, že je rád, že tady budu pokračovat v jeho práci,“ řekl Haman, jenž do kádru Orlů zamířil z Třince.

Filip Haman

narozen: 20. května 1998 v Brně

výška: 184 centimetrů

váha: 88 kilogramů

post: obránce

bývalé kluby: Warrior Brno, Třinec, Břeclav, Frýdek Místek

statistiky v uplynulé sezoně v první české lize

počet zápasů: 33

počet branek: 2

počet asistencí: 17

Přestože třiadvacetiletý obránce ve Znojmě dosud nehrál, v jeho kabině i jako nováček zná snad každý kout. „Když tady hrál taťka, pamatuju si přesně, kde kdo seděl. On byl vedle Jirky Dopity,“ pravil Haman a s úsměvem dodal: „Dobře vím, kde měl své místo a já jsem od něj teď docela daleko.“

Brněnský rodák od roku 2014 patřil Třinci, v nejvyšší české soutěži dospělých si za něj připsal jen jedenáct duelů. „Ještě před dvěma lety jsem cítil, že šance prosadit se do A týmu existuje, ale postupem času jsem si uvědomil, že cesta do obrany tam pro mladé hráče moc nevede, protože do týmu chodí výborní hráči a reprezentanti. Boj o místo je proto těžký,“ vysvětlil Haman.

V severomoravském celku mu po uplynulé sezoně skončila smlouva. „Řešil jsem, co bude dál a cítil jsem, že potřebuju nový impulz. Znojmo o mě mělo zájem už delší dobu a když mě vedení oslovilo, dlouho jsem se ani nerozhodoval. Nabídka mě hodně lákala,“ líčil Haman.

Vábila ho i mezinárodní ICE Hockey League, do níž se Znojmo vrací po roční pauze. Pro Hamana půjde o první zahraniční zkušenost. „Věřím, že soutěž bude mít strašně velké nasazení. Její styl je nahoru a dolů, hodně se bruslí, což mi může vyhovovat, protože jsem víc ofenzivní obránce. Navíc liga je prošpikovaná zahraničními hráči, je tam hodně Kanaďanů a Američanů, proto to bude i dost tvrdé,“ zamyslel se Haman.

Ten dosud ve své kariéře nastupoval většinou v první lize za Frýdek-Místek, tedy partnerský tým Ocelářů. V uplynulé sezoně za něj ve třiatřiceti zápasech vstřelil dva góly a sedmnáct jich připravil.

I proto se od něj ve Znojmě očekává značný bodový přísun. „Nějaké body jsem ve Frýdku měl, ale vím, že mezinárodní liga bude o něčem jiném,“ zdůraznil bývalý mládežnický reprezentant.

Filip na ledě nastupuje stejně jako jeho otec s číslem sedmnáct, jenže tam jejich podobnost prý končí. „Já jsem byl spíš bránící útočník a Filip je útočící obránce. Ze mě nemá vůbec nic,“ podotkl jedenapadesátiletý Radek Haman, současný kouč rodného Žďáru nad Sázavou.

Znojemští hokejisté zahájili přípravu už na začátku května, první přípravný zápas odehrají 10. srpna proti Třebíči. „Už se chýlíme ke konci letní přípravy a děláme spíš dynamická cvičení. Ze začátku jsme nabírali sílu, teď jsme tréninky zintenzivnili a zaměřujeme se víc na rychlost,“ uvedl Filip Haman.

Kromě něj do kádru Orlů před startem nové sezony zavítalo už osm nových tváří. Největší hvězdou je zřejmě navrátilec Anthony Luciani. Kanadský útočník na jihu Moravy načne už čtvrtou sezonu. „Tým vypadá dost dobře, a to soudím jen podle kluků, co jsem měl šanci zatím poznat. Cizinci se k nám teprve připojí,“ dodal Haman.