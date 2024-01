Co jste stačil vypozorovat v prvních třech zápasech za Znojmo?

Řekl bych, že se tým každým zápasem zvedal. V posledních dvou duelech jsme bodovali a od toho tam jsem, abych týmu pomohl.

Vaše úloha ve Znojmě je asi dost odlišná oproti Kometě, kde nastupujete ve čtvrté formaci…

Určitě, sám se stavím do role toho, který chce dávat góly.

Jaký je rozdíl mezi extraligou a Chance ligou?

Velký. V první lize máte na všechno víc času a není to tak svázané systémem. Když dostanete puk v extralize, hned je někdo u vás. V první lize nějaký čas máte.

Jak těžké pro vás bylo přijmout, že půjdete z Komety na střídavé starty do Znojma?

Nekouše se to lehce a pro žádného hráče nejde o nic příjemného. Ale nemůžete to ovlivnit, tak to člověk musí přijmout a pracovat. Beru to tak, že ve Znojmě nebudu zůstávat, že jde o krátkodobou výpomoc. Je to dáno i termínově.

Takže počítáte s tím, že se natrvalo do Komety vrátíte na konec základní části a vyřazovacích bojů?

Doufám, že ano.

V Brně v této sezoně nastupujete hlavně ve čtvrté formaci a i když to nebylo vidět na bodech, zdálo se, že jste si docela sedli…

Určitě souhlasím. Naše lajna se zvedala a dostávali jsme od trenéra víc minut. Myslím, že jsme byli užiteční pro tým. Člověk dostane víc minut a pak se nachomýtne i k nějakému tomu gólu.

Vy jste se své první vytoužené extraligové trefy dočkal 30. prosince, když jste přispěl k výhře 5:4 po prodloužení v Kladně. Jak jste si premiérový gól užil?

Spadl mi strašný kámen ze srdce. Byla fakt úleva, že se mi po takové dlouhé době povedlo skórovat.

V Kometě jste byl i část minulého ročníku. Vnímáte rozdíl mezi letošními a loňskými výkony brněnského týmu?

Za tu dobu se toho hodně změnilo, pár hráčů přišlo, jiní zas odešli. Myslím, že letos jsme konzistentnější a měli jsme jenom menší výpadek. Teď jsou naše výkony vzestupné, což jde ruku v ruce s pohodou v kabině. A všechny nás to taky baví.

Velkým objevem je osmnáctiletý gólman Jan Kavan, který toho sice v kabině prý moc nenamluví, ale hovoří za něj výkony na ledě…

Je neskutečný. Jako v tomto věku obrovský klobouk dolů. Je to pracovitý kluk. A co se týče toho mluvení, o něm ani nevíte, že je na zimáku. (smích)

Jaké jsou cíle v Kometě ve zbytku sezony?

Každý chce do čtyřky, abychom šli rovnou do play-off.To už je jiná soutěž, teď se soustředíme na to, ať se dostaneme do čtyřky.