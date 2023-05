Komplikace s financováním jsou zažehnány a tak se hokejové Znojmo připravuje na Chance ligu, kterou si zahraje po dvanácti letech. Jako první Orli zveřejnili podobu nového loga, které připomíná devadesáté výročí od založení klubu, jehož oslavy čeká Jihomoravany v následujícím ročníku.

Připomeňte si přesně měsíc staré oslavy postupu Znojma ze druhé do první ligy. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

Nové logo má dvě varianty, s červeným a černým pozadím.

Nové logo hokejistů Znojma.Zdroj: HC Leram Orli Znojmo Nové logo hokejistů Znojma.Zdroj: HC Leram Orli Znojmo

Klub také ponese nové jméno HC Leram Orli Znojmo podle nového titulárního partnera, společnosti Leram.

Hokejisté Znojma si naposledy zahráli Chance ligu v sezoně 2010/2011, kdy skončili osmí po vypadnutí ve čtvrtfinále, poté zamířili na dlouhá léta do rakouské EBEL, později pojmenovanou jako ICE Hockey League, kterou hráli s krátkou přestávkou až do loňského roku. Největším úspěchem za desetileté působení v rakouské soutěži byla účast ve finále v roce 2016. V uplynulém ročníku nastoupili Orli do druhé české ligy, kterou dominantním způsobem a bez jediného prohraného zápasu v play-off ovládli.