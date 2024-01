Velká posila pro boj Orlů o záchranu. Přichází brankář z extraligy

V boji o záchranu v Chance lize se hokejisté Znojma mohou spolehnout na výraznou posilu. Na jih Moravy přichází do konce sezony na hostování gólman extraligových Českých Budějovic Jan Strmeň, který by mohl zasáhnout už do středečního duelu na ledě Zlína. Klub o tom informoval na svých webových stránkách.

Brankář Banes Motoru Jan Strmeň. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl