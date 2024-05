Minulý týden vyšlo na povrch, že znojemské hokejisty opouští kapitán Tomáš Svoboda, který byl v uplynulé sezoně nejproduktivnějším hráčem klubu. A nyní se s kádrem Orlů loučí další opora. V dresu jihomoravského celku nebude pokračovat ani útočník Martin Šťovíček, který od nového ročníku oblékne dres pražské Slavie.

Útočník Martin Šťovíček (s číslem 95) po dvou sezonách opustil znojemský kádr a zamířil do pražské Slavie. | Foto: HC Orli Znojmo

I Šťovíček patřil v nedávno skončené sezoně mezi hlavní znojemské tahouny, v padesáti zápasech Chance ligy si připsal osmatřicet kanadských bodů, čímž se zařadil na druhé místo klubové produktivity.

Ve druhé nejvyšší soutěži osmadvacetiletý hokejista zůstane, po třinácti letech se vrací do Slavie. „Strávil jsem v Edenu část mládí, takže mi to hned naběhlo, když jsem se sem vrátil. Slavia je klub s velkou tradicí a historií a už mě lákalo vrátit se zpátky do Prahy, odkud pocházím,“ nastínil Šťovíček pro slávistický klubový web.

S Orly se šikovný forvard loučí po dvou sezonách, ve kterých zažil postup do Chance ligy i následný pád o soutěž níž.

Po odchodu Svobody se tak jedná o další velkou ztrátu, která jen potvrzuje znojemský přerod před pravděpodobným vstupem do rakouské nejvyšší soutěže ICEHL. S představením nových posil však Orli zatím vyčkávají.