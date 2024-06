Výrazně ušetřit mohou fanoušci hokejových Orlů Znojmo při zakoupení permanentky na příští sezonu 2024/2025. Oproti minulému ročníku, ve kterém Orli nastupovali v Chance lize, šly totiž ceny téměř přesně o polovinu dolů. Hlavní faktor je jasný, Znojmo po sestupu čekají boje ve třetí nejvyšší soutěži, navíc po období nejistoty klub nemá jasně danou ambici pomýšlet na okamžitý návrat. Mnohem levnější budou i lístky na jednotlivá utkání, za základní vstupné zaplatí příznivci sto korun. Klub o tom informoval na svých stránkách.

Hokejové Znojmo zveřejnilo ceny permanentek, fanoušci oproti minulé sezoně výrazně ušetří. | Foto: Deník/Lubomír Budný

V minulé sezoně permanentkáři za nejlepší místa zaplatili 4000 korun, do sektoru na stání pak přesně o tisíc méně. Před dalším ročníkem tak mohou ušetřit přesně polovinu.

Permanentky do sektoru A nyní budou stát 2000 korun, na stání poté 1500. Po zakoupení fanoušci opět budou mít desetiprocentní slevu v oficiálním fanshopu klubu a v prodejně Bauer, zároveň se zapojí do slosování o hodnotné ceny.

Cena permanentek je téměř totožná jako před dvěma lety, kdy Orly také čekal druholigový ročník. Stejně tak je to i se vstupenkami na jednotlivá utkání. Tehdy fanoušci platili 110 korun za místa na sezení nebo 90 korun do sektoru na stání, nyní je cena jednotná – příznivci zaplatí přesně stovku. Pro studenty a seniory bude lístek o dvacet korun levnější, děti do desíti let mají vstup zdarma.

Stávající držitelé permanentek mohou využít předkupní právo, jejich místa jsou jim rezervována do 31. července. Permanentku si mohou pořídit online nebo v kanceláři klubu na adrese Dvořákova 21.

Druholigovou sezonu Orli zahájí v září, do té doby odehrají čtyři či pět přípravných zápasů, ve kterých vyzvou Hodonín a Vyškov. Na tato utkání činí základní vstupné 60 korun.