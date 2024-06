Jakub Tručka dnes 12:50

Soupiska hokejového Znojma čítá další dvě nová jména. A obě by se měla výrazně starat o ofenzivní potenci jihomoravského klubu. Ke kádru Orlů se připojili útočníci Patrik Urban a Robert Havlát, společně by měli tvořit mix hráčů, kteří přinesou zkušenost i velkou porci kanadských bodů. Havlát už se vrací do známého prostředí, Urban po více než deseti letech opouští Vrchlabí.