Takto se ještě na začátku září usmívala švédská akvizice Orlů Anton Karlsson. O tři měsíce později se s klubem loučil, sezonu dohrává v Dánsku.Zdroj: Deník/Lubomír Budný

(NE)POSILY.

Nebylo to ale tak, že by Orli žádné posily nepřivedli. Do těch letních se ovšem netrefili. Brankář Roman Durný nebyl rovnocenným parťákem jedničce týmu Dominiku Grohovi a poslední zápas odchytal 17. ledna, zklamalo i zamýšlené hlavní ofenzivní eso Anton Karlsson, s nímž se klub rozloučil už na konci listopadu.

Za svými čísly z předcházejících ročníků zaostal i bývalý kapitán Orlů Radim Matuš, mladý obránce Patrik Fajmon dohrává sezonu ve druholigové Technice. Povedl se jen příchod zadáka Jana Bartka, který je s osmadvaceti body jasně nejproduktivnějším obráncem Orlů a má také nejvyšší počet třech kladných bodů ve statistice plus minus.