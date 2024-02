Jak je pro vás jako kapitána těžké udržet spoluhráče v kabině v pozitivním naladění?

My jsme v této situaci už relativně dlouho, což mě mrzí. Nedošli jsme do fáze, že bychom se posunuli na sedmé nebo deváté místo a ukázali ostatním lidem a týmům, že máme na víc. Být na posledním místě je strašně svazující. Když už chytneme období, kdy se vyhrává jako v lednu, tak vyhrávají i mančafty kolem nás. Ale je zas dobře, že je v naší blízkosti pět týmů a nejsme dva, takže i ony se budou bít mezi sebou. Ale jednu věc chci říct.

Povídejte.

Dostávají se ke mně od lidí různé vzkazy a někteří si myslí, že na to kašleme. Za sebe můžu říct, že nikdo nechce být podepsaný pod sestupem. I kdyby to město nebo tým neměl rád… Je to kaňka v kariéře a nikoho to neposune výš. Chci to uvést na pravou míru, protože lidi nad tím přemýšlejí, což je logické, ale chci aby věděli, jak to je a nebyly dohady.

Neklidné brankoviště Orlů. Hvězda zamířila na sever, olympionika vyhodili v září

Říkají to lidé přímo vám nebo to čtete na sociálních sítích?

Sociální sítě jsou samozřejmě strašně silné. Nejsme jediní, které to postihuje. Hodně slavní sportovci s tím mají daleko víc zkušeností. Ale bavíme se s lidmi i po zápasech, třeba s těmi z fanklubu. Samozřejmě, že je to trápí, což naprosto chápu. Lidi dojdou na hokej, zaplatí si za něj vstupenku a nechtějí vidět trápení. My jsme v první linii. Ale opakuju, že nikdo po sestupu smlouvu za vyšší peníze nepodepíše. V našem případě dělá strašně moc hlava. Hrozně nad vším přemýšlíme. Pořád si říkáme, že musíme hrát v klidu, ale nepovede se jedno nebo dvě střídání a sesype se to.

Pomáhají v tomto akvizice z Komety, které přicházejí s čistou hlavou?

Jo, myslím si, že je na nich často vidět větší uvolněnost. Přijdou s tím, že chtějí pomoct. Občas se jim něco nepovede a jsou smutní jako my. I když za situaci v tabulce nemůžou, tak porážka je mrzí.

Nejčerstvější posilou je osmnáctiletý brankář Jan Kavan, který zazářil v Kometě. V pátek v Pelhřimově nenastoupí, protože je aktuálně s reprezentační dvacítkou na turnaji ve Švýcarsku. Jak se jeví vám?

Oproti mně je to mladý kluk, pomalu dítě. (smích) Je to super. Jde na něm vidět, že si extrémně věří. Někde v rozhovoru říkal, že si tlak nepřipouští. V osmnácti nemusí tolik myslet, protože to má všechno před sebou. Nemusí úplně přemýšlet, co bude zítra. My starší už víme, jak je ta kariéra strašně rychlá a co se může stát…

Trumf v boji o záchranu? Orlům pomůže brankářská hvězdička z Komety

Vy jste v kariéře o záchranu hrávat nemusel. Minulý ročník jste ale na hostování pomohl zachránit Chance ligu v Pardubicích B. Může vám ta zkušenost nějak pomoct?

Strašně těžká otázka… Se Znojmem jsem spjatý, bral bych si to hodně osobně, kdybych s ním sestoupil. V mém věku už je ta výměna klubu složitější, už se mi nechce. Sám jsem řekl, že hodlám kariéru dohrát ve Znojmě. Kdyby nastala situace, že sestoupíme, tak sám nevím, jaká bude moje budoucnost v hokeji. Takže je to určitě odlišné od loňska. Tehdy byla situace v Pardubicích kritická, takže by to nebylo takové překvapení, kdyby se sestoupilo. Neměli jsme moc co ztratit. Ve Znojmě jsem už nějaký pátek a taky jsem kapitán. Nechtěl bych, aby pod sestupem viselo mé jméno. Ale teď nad tím nepřemýšlím.

Aktuálně je vašim největším soupeřem Slavia, kde jste strávil kus kariéry. Přemýšlíte, že můžete po dlouhých letech poslat do druhé ligy klub, kde jste vyrůstal?

Nebudu říkat, že jsem nad tím nepřemýšlel. I když už je to dvanáct roků, co jsem tam hrál naposledy, tak jsem ve Slavii něco odehrál. Ale už žiju na jihu Moravy (v Pohořelicích – pozn. red.) a chci to tu dohrát, takže je jasné, že mi jde převážně o Znojmo. Samozřejmě bych byl rád, kdyby nesestoupil ani jeden z těch týmů, ale nevím, jestli je reálné, aby se zachránily oba.

Situace v tabulce je ale taková, že ještě můžete postoupit i do předkola play-off. Na desáté Pardubice B ztrácíte šest bodů a máte zápas k dobru, což není nedostižná ztráta…

Já samozřejmě rád hraju play-off, takže kdyby se to povedlo, bylo by to super. Strašně by se nám rozvázaly ruce i uvolnila hlava.