Domácí premiéru zvládli na jedničku. Hokejoví Orli Znojmo se poprvé v předsezonní přípravě představili v úterý večer v domácí Nevoga Aréně a staronového rivala z Chance Ligy Třebíč před vice než tisícovkou diváků porazili 4:1. S Horáckou Slavií tak vyhráli i druhý vzájemný duel, když týden před odvetou Znojmo zvítězilo na Vysočině 4:2.

Hokejisté Znojma za sebou mají tři přípravné duely na novou sezonu. | Foto: Deník/VLP Externista

Svůj debut v dresu Orlů si připsala jarní slovenská akvizice do brány Roman Durný. „Měli jsme výborný vstup do utkání, což určilo ráz zápasu. Celkově dobrý výkon podpořil vzadu výborně chytající Roman Durný. Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale výsledek bych nepřeceňoval. Je to příprava a nevíme, v jaké fázi tréninku je soupeř. Ve středu i my máme opět ostrý trénink," pravil trenér mužstva Jiří Beroun.

Do hry tentokrát nezasáhla zvučná švédská posila Anton Karlsson. Domácí i bez nej už v desáté minutě vedli 2:0, když se do sítě brankáře Jana Kavana, jenž si v úvodu přípravy zachytal za extraligovou Kometu, trefili Radim Matuš a Martin Šťoviček. Následně neproměnil kapitán Znojma Tomáš Svoboda trestné střílení a tak se hosté vrátili do hry. V patnácté minutě snížil na rozdíl jediné branky Martin Psota.

V prostřední části vrátil klid na hokejky domácích třetí znojemskou brankou v zápase Petr Beránek. Výhru zpečetili domácí ve 48. minutě gólem Dominika Sklenáře. Orli tak odčinili čtvrteční porážku 3:6 s Jihlavou.

Už ve čtvrtek Znojmo čeká další duel. Na domácím ledě vyzve od šesti hodin večer Přerov. „V tomto utkání provedeme nějaké změny v sestavě, ale přesně to ještě určíme po domluvě se staršími hráči," dodal Beroun.