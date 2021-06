Hokej v Turecku, studium matematiky a nově práce v NHL. Sasu Hovi dál udivuje

Bohatá kariéra se vším všudy a Sasu Hovi – to je dokonalá symbióza. Malý a věčně vysmátý Fin se zapsal do paměti mnoha (českých) hokejových příznivců. Tanečky a fanoušci, to bylo jeho. S kariérou se rozloučil kvůli studiu matematiky, poté začal aktivně podnikat. V hokejovém prostředí působí dodnes, kromě jiného je skautem nového týmu NHL Seattle Kraken.

Bývalý hokejový brankář Sasu Hovi se může pochlubit pozoruhodným příběhem. Nově je například skautem klubu NHL. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Před více než patnácti lety se rozhodl odcestovat z finské Tappary do Česka. Zkrátka vyzkoušet nové prostředí a odrazit se v kariéře dál. To ale Sasu Hovi netušil, že v zemi pod Sněžkou stráví více než devět krásných let hokejového života. Ty spojil výhradně s Moravou, prošel Vsetínem, Znojmem, poté chytal také za Slovan Bratislava. Zámořský model u repre. Trenéra a hráče vybírá GM Nedvěd, Pešán má důvěru Přečíst článek › Ale když se řekne Hovi, snad každému fanouškovi se vybaví brněnská Kometa. Tehdy teprve vzkvétající hegemon českého hokeje projevil o finského šikulu velký zájem. „Byl jsem se tu podívat na nějaký zápas a ta atmosféra mě naprosto uchvátila. Když mi pak volal agent, že má Kometa zájem, nebylo o čem přemýšlet,“ zavzpomínal bývalý brankář. Sasu Hovi děkuje fanouškům Komety za podporu.Zdroj: Foto: Bohumil Kučera Kometa potřebovala vzkřísit. Dostat značku po dlouhých letech zase na vrchol. A to, co mezi třemi tyčemi předváděl Hovi, nechápal asi nikdo. V brance kouzlil, zároveň bavil a po vítězných kláních tancoval s fanoušky na píseň finské polky. „Na to nikdy nezapomenu. V hlavě mi zůstávají vzpomínky na celý život,“ dodal dojatě. S Brnem to nakonec dotáhl až na extraligové stříbro, ve finále je zastavil silný výběr Pardubic. Ale hrdina byl jenom jeden: Sasu Hovi. Miláček na ledě, miláček mimo něj. Ztráta motivace Jenže rok na to přišla na Moravu tragická zpráva. Finský brankář se rozhodl dát si od hokeje roční pauzu. „Do každého zápasu jsem vždy vložil celý život. Jenže poté jsem nějak přestal cítit, že se můžu nadále zlepšovat. Nebylo tam to, co mě provázelo celou kariéru,“ přiznal Fin. Pilot Hanzl řeší budoucnost: Zájem o Čechy v KHL uvadá, Pešán uměl zařvat Přečíst článek › Vrátil se. Ale do Brna už nikoliv. Po pár zápasech ve Finsku to ještě rok zkoušel v EBEL lize za sousední Znojmo, ale tam také celou českou kapitolu nadobro uzavřel. Na Moravě se plakalo i slavilo. Byl to totiž právě Hovi, kdo svým elánem a nadšením vzbudil v brněnských ochozech hotové šílenství. Famózní čísla na ledě i v podnikání Jenže tady jeho bohatá cesta vůbec neskončila. Rozhodl se dát na studium matematiky, které mu následně pomohlo v dalších životních krocích. Z bývalého brankáře je dnes úspěšný podnikatel. A i navzdory koronaviru se mu velice slušně daří. „Paradoxně to pro mě byl úspěšný rok. Měl jsem hodně práce, navíc přibylo i více času na děti,“ prozradil Deníku. Flek okouzlil Rigu a vyhlíží angažmá ve Švýcarsku. Pešán je skvělý chlap, tvrdí Přečíst článek › Po studiu začínal se sportovním oblečením, poté stál u zrodu portálu ProSportJob.com, který pomáhá sportovcům hledat práci. A do toho stihl proniknout do světa inline hokeje, což mu splnilo přání si ještě jednou zachytat. No a z obyčejné tužby se v roce 2014 vyklubalo zlato z mistrovství světa 2014. Rok 2006. Vsetínští fanoušci velebí Sasu Hoviho, který udržel Vsetín v extralize. V celé baráži (6 zápasů) s Ústím inkasoval pouhých 9 branek.Zdroj: HC Slovan Ústí n. L./Stefi Zdálo se, že Hovi dobrodružné příběhy přímo přitahuje. O dva roky později si vyzkoušel práci asistenta trenéra u turecké hokejové reprezentace. „Byla to velice zajímavá zkušenost. Možná to překvapí, ale musím říct, že úroveň byla poměrně slušná. Povedlo se nám i vyhrát turnaj, takže si z Turecka odnáším krásné vzpomínky,“ zakončil Hovi s úsměvem povídání o netradiční zkušenosti. Nová práce skauta Práce má nad hlavu. Ale když dostal nabídku z NHL, nemohl odmítnout. Hovi si v osmatřiceti letech splnil další sen. O jeho služby zažádal nově vznikající tým Seattle Kraken, pro který rodák z Toijaly pracuje na pozici skauta. „Každým dnem se zlepšuji. Sleduji velké množství zápasů, své brankářské zkušenosti si přenáším i do práce skauta. Do toho se účastním pravidelných meetingů se Seattlem, takže zejména nyní před draftem je práce dostatek,“ zakončuje spokojeně. Zpověď emigranta Ihnačáka: Mohl jsem být superhvězda. Útěku nelituji Přečíst článek › A do moravského prostředí se přeci jen brzy vrátí. V srpnu se v Břeclavi odehraje mládežnický turnaj Hlinka Gretzky Cup, který si ani sám sympatický Fin nenechá ujít.