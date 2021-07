Pro šestadvacetiletého Radka Prokeše bude znojemské angažmá první mezinárodní příležitostí. Borec disponující zkušenostmi z Tipsport Extraligy, ale i CHANCE LIGY, o tom, že by hrál rakouskou nejvyšší soutěž za Orly, začal uvažovat po telefonátu od prezidenta klubu Pavla Ohery. „Za chvíli bylo hotovo a já chtěl jít hrát za Znojmo,“ řekl Prokeš.

ICEHL pro něj není neznámou. Z jihu Čech to má coby kamenem dohodil do Lince. „Párkrát jsme se tam jeli podívat na zápas. V posledních sezónách jsem si proti Linci zahrál i pár přípravných utkání,“ dodal bezmála dva metry vysoký muž.

Do Znojma jej nalákal i herní styl ligy u našich jižních sousedů. Chce zkusit její vysoké tempo. „Miluju hru nahoru dolů a rád si tvořím šance. U toho se musí dneska prostě bruslit, což je také důvod, proč se tam těším,“ líčil Prokeš.

Orli čeká start mokré přípravy už tuto neděli. „Připravíme si výzbroje a v pondělí do toho konečně vletíme na ledě,“ burcoval útočník. Pilování formy na suchu pro něj bylo zdlouhavé.

Odchovance Motoru čeká i benefiční utkání proti extraligové Kometě, jež se odehraje 10. srpna ve znojemské Nevoga aréně. Jeho výtěžek půjde na podporu jihomoravských obcí postižených tornádem.

„Je to super nápad. Doufám, že se vybere hodně peněz, a my tak budeme moct pomoci. Navíc Kometa bude velice kvalitní soupeř, takže to bude jistě skvělá akce,“ uzavřel Prokeš.