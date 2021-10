Domácí přesto do konce prostřední části stihli gólem Lucianiho zvýšit na 4:3. V poslední třetině pak díky průstřelu bratislavské svatyně z hole Huntera Fejese šli na konečných 5:3.

Úvodní třetinu Jihomoravané ovládli 3:0. Během druhé dvacetiminutovky však sousedé z východu ožili a Orlům nadělili tři branky. "Měli jsme dobrý start do zápasu, dali tři góly a první třetina vyšla podle plánu," hodnotil lodivod Znojma Jiří Beroun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.