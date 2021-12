Při pohledu na tabulku mezinárodní soutěže ICEHL je patrné, že to znojemským hokejistům v roli hostů moc nejde. Celek z města nad řekou Dyjí v letošní sezoně z jedenácti venkovních utkání bral tři body pouze ze zápasů na ledech Grazu a Dornbirnu.

Právě do Dornbirnu zajíždějí Orli už v pátek, další utkání hrají v sobotu na ledě Pustertalu. Dornbirnští drží v soutěžním žebříčku dvanáctou příčku, Pustertalští jedenáctou a Orli desátou. „Jsou to soupeři, kteří jsou pod námi a potřebujeme si od nich udržet na distanc,“ burcoval asistent znojemského trenéra Jiří Beroun.

Na druhou stranu Orli patří počtem domácích výher k premiantům mezinárodní ligy. Ze třinácti duelů brali tři body v Nevoga aréně desetkrát. Jan Bartko, jeden z nejproduktivnějších obránců jihomoravského mančaftu, situaci hodnotí těžko. „Doma nás ženou fanoušci, je to samozřejmě znát, protože ten kotel fandí celý zápas a my to na střídačce vnímáme, ale proč se nám venku nedaří nevím,“ krčil rameny čtyřiadvacetiletý bek.

Výlet do Alp bere s respektem. „Teď máme dva zápasy venku a body prostě musíme získat. Utkání budou zásadní, protože ty týmy jsou blízko. Doufám, že vyhrajeme oba duely,“ dodal Bartko.

Společnost na lavičce mu už v pátek bude dělat nová posila Orlů, Švéd Tor Immo. Nahradil odejivšího Američana Huntera Fejese.

Immo posílil znojemskou ofenzivu. Navíc jej pojí vztah s dalším seveřanem v řadách Jihomoravanů, Filipem Ahlem, i trenérem Glenem Hanlonem. „Znám Tora z doby, kdy působil v Bratislavě. Jeho hra se mi vždy líbila," hodnotil Hanlon.

Forvard Immo oblékal nedávno dres extraligových Karlových Varů, zkušenosti s ICEHL nabyl před časem společně s Ahlem ve slovenské metropoli. „Chtěl jsem ho získat už dříve, ale Karlovy Vary byly v té době rychlejší. Nyní jsme měli druhou šanci a využili ji. Je to velký a důrazný hráč, který navíc dokáže hrát i přesilovku,“ uzavřel kouč Orlů.