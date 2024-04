Hokejoví Orli jednají o návratu do rakouské soutěže i změně vlastníka

Potom, co hokejoví Orli spadli po jedné sezoně v české Chance lize zpět do druhé ligy, podporuje jejich vedení návrat do mezinárodní soutěže ICEHL. Klub o tom informoval na svém webu.

Bolzano, Vídeň, Linec? Nejen s těmito soupeři by znovu od příští sezony mohli hrát znojemští hokejoví Orli potom, co spadli po jednom roku v Chance lize zpět do třetí nejvyšší soutěže. | Foto: Deník/Lubomír Budný