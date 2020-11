Po celé republice se po nuceném přerušení rozběhly profesionální soutěže. Týká se to i hokejové extraligy, která probíhá za přísných hygienických opatření. Kluby musí hráče i realizační tým testovat před každým duelem.

Podle manažera hokejových Orlů Petra Veselého jsou takové podmínky pro třetí nejvyšší soutěž neakceptovatelné. I když jihomoravský mančaft je plně profesionální, ostatní družstva ve druhé lize nedisponují takovými možnostmi, a i pro Orly by nebylo snadné naplnění požadavků.

Hlavním problémem jsou dle Veselého drahé PCR testy, jež vláda vyžaduje. „Situace by se výrazně změnila v případě, že by bylo umožněno testování pomocí tzv. antigenních testů, tam by se pak o tom dalo velmi reálně uvažovat i pro kluby druhé ligy. Náklady na takové testování jsou mnohonásobně nižší,“ uvedl manažer hokejistů z města nad řekou Dyjí pro web RNhokej.cz.

Orli alespoň mohou trénovat na ledě Nevoga arény. Brusle k prvnímu pilování dovedností po vynucené přestávce využil i Vojtěch Němec. Zkušený borec, jenž má na kontě více než čtyři stovky startů v tuzemské extralize, v probíhajícím ročníku zatím za Znojmo nehrál, jelikož prodělal zranění. „Na led jsem se postavil po půl roce. Cítím se, jako bych na něm stál poprvé,“ vtipkoval Němec.

Dlouhá cesta

Přese všechno jej ještě bolí bohy a kondičku plánuje postupně zlepšovat. „Čeká mě ještě dlouhá cesta, než se dostanu do zápasového tempa. Noha si bude muset ještě zvyknout,“ dodal čtyřiatřicetiletý útočník.

Po zhruba čtyřech týdnech individuální přípravy na suchu kvitoval návrat na zamrzlou plochu i obránce Orlů David Stránský. „Všichni jsme toho měli plné kecky a potřebujeme se znovu sžít s ledem. Je to jiný pohyb, ovšem bude to lepší a lepší,“ vyřkl přání čtyřiadvacetiletý hokejista.

Týmu chybělo ve velké míře vzájemné hecování a setkávání. „Postrádal jsem hlavně kabinu, led byl bonusem navíc. Chyběla mi parta a sranda okolo. Jsem rád, že zase můžeme chodit do práce,“ uzavřel Vojtěch Němec.