Pětatřicáté kolo Chance ligy přineslo mimo jiné i střetnutí znojemských Orlů a pražské Slavie. Duel dvou celků z konce tabulky ovládli i napotřetí v letošní sezoně Jihomoravané, když v sobotu na ledě Pražanů vyhráli 5:3.

Hokejisté Znojma (červení) vyhráli v sobotu 5:3 v rámci 35. kola Chance ligy na ledě Slavie Praha. | Foto: Deník/Michal Káva

Hosté zpočátku ovládali první třetinu, když se prosadil v páté minutě Jan Hruška. Domácí však dvěma slepenými góly šli o pár chvil později do vedení. Do šaten ale stihl ještě na 2:2 korigovat kapitán Orlů Tomáš Svoboda. Po změně stran Jihomoravané inkasovali na 2:3, ovšem zásluhou Radima Matuše v poslední minutě druhé části srovnali na 3:3.

"Třetí třetina byla vyloženě o tom, kdo si trochu nakloní štěstí, které možná stálo více u nás, ale to k hokeji patří," uvedl znojemský asistent Tomáš Jakeš. Štěstěna přála více orlí letce, která góly Matěje Šťovíčka a Pavla Jenyše dotáhla utkání na vítězných 5:3.

Znojemští se tak posunuli v tabulce na předposlední příčku a mají pětatřicet bodů. "Po zápase s Prostějovem (ten Orli prohráli 2:4, pozn. red.), který vypadal úplně jinak než tady, jsme si něco řekli. Byla to tvrdá slova, někomu se to možná nelíbilo. Ještě je před námi hodně zápasů a my musíme bojovat dál pořád stejně," uzavřel Jakeš.

Už v pondělí čeká celek z města nad řekou Dyjí domácí zápas proti Porubě. Ostravský mančaft s přehledem vede tabulku a orlí letka jej letos ještě nedokázala udolat. Klání startuje v Nevoga aréně v osmnáct hodin.

