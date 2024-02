Znojemští hokejisté nevyužili zápas k dobru, který měli s Jihlavou. Celek z města nad řekou Dyjí prohrál páteční dohrávku sedmadvacátého kola Chance ligy s týmem z Vysočiny 2:4.

Hokejoví Orli Znojmo (v bílém) v dohrávce 27. kola Chance ligy prohráli 2:4 s celkem Jihlavy. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Orli na ledě v Pelhřimově, kde nyní hraje Jihlava v azylu, už ve třetí minutě vstoupili do klání dobře, když otevřeli skóre na 1:0 díky Tomáši Svobodovi. Pak však v čase od desáté do dvacáté minuty schytali tři góly z holí jihlavských hráčů Štefančíka, Tomana a Strejčka a do kabin odcházeli za stavu 1:3.

Po změně stran Jihomoravané inkasovali další gól v oslabení od domácího Richarda Cachnína. Ve třiatřicáté minutě pak snížil na 2:4 pro Znojmo Jan Bartko. Nicméně orlí letka v poslední dvacetiminutovce nestačila vyrovnat a tři body nechala na Vysočině.

Svěřenci trenéra Václava Baďoučka tak zůstávají v tabulce Chance ligy poslední. Další šanci na reperát mají už v pondělí, kdy doma přivítají od osmnácti hodin celek Třebíče.

