Vstup do nového roku Orlům nevyšel. Hokejisté Znojma ve středu v rámci čtyřiatřicátém kole Chance ligy na domácím ledě podlehli týmu Prostějova 2:4.

Znojemští hokejisté (v bílém) přivítali v prvním novoročním zápase na domácím ledě celek Prostějova. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Svěřenci trenéra Václava Baďoučka přitom vstoupili do utkání vítězně. Hned v páté minutě šli do vedení zásluhou Jana Bergera, který zužitkoval přihrávku z mezikruží od Dominika Sklenáře. O tři minuty později pak orlí letka vedla 2:0 díky Martinu Šťovíčkovi. Hosté však do konce první dvacetiminutovky korigovali v početní výhodě na 1:2 Janem Veselým. Ten tak odstartoval útlum Znojma.

Nejprv euforie, pak deprese. Orli si na Chance ligu v uplynulém roce nezvykli

Domácí ve druhé části patřili ke slabším, čehož využil prostějovský Jan Pohl na 2:2. Razantnost z úvodu se Orlům vypařila i v poslední třetiny, kdy hosté odskočili nejdříve na 3:2 díky Vilému Burianovi, načež Znojmo inkasovalo na 2:4 z hole Lukáše Formana.

Dvě minuty před koncem Znojemští odvolali brankáře Durného. Ve hře šest na pět je však nikdo hlasitě nepodporoval, duel se dohrával v naprostém tichu, i když v Nevoga aréně bylo více než čtrnáct stovek fanoušků. Tři body tak doma nezůstaly.

Vánoční pauza Orlům prospěla. Zdolali Frýdek-Místek

Znojemští mohou svou situaci vylepšit již v sobotu. Od tří hodin odpoledne nastoupí na ledě pražské Slavie. Sobotní duel bude střetnutím mezi posledními Orly a předposledními Pražany. Jihomoravané mančaft z tuzemské metropole v aktuální sezoně porazili již dvakrát, jednou na jejím ledě 4:1 a podruhé doma 3:1.