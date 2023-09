Hokejoví Orli vykřesali první výhru v letošní sezoně Chance ligy. Celek z města nad řekou Dyjí porazil doma tým Zlína 5:1.

Hokejisté Znojma (v bílém) sehráli třetí kolo Chance ligy na domácím ledě proti Zlínu. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Oba mančafty na sebe v mistrovském utkání narazili po patnácti letech. Naposledy to bylo ještě v době, kdy Znojmo nastupovalo v extralize. Cestu za výhrou otevřel dvaačtyřicet sekund po úvodním buly Jan Hruška. Orli pak hájili těsné vedení celou třetinu.

"První gól nás uklidnil a strašně nám pomohl. Máme deset kluků, kteří to hrají poprvé nebo mají pár zápasů v Chance lize za sebou. Musíme být všichni trpěliví. Z výkonu, který jsme předvedli proti Zlínu, si vezmeme hodně," hodnotil trenér Orlů Jiří Beroun.

Druhá dvacetiminutovka přinesla ze strany domácích dvě branky. Orlí letka nejdříve zvýšila na 2:0 zásluhou Radima Matuše, kdy využila přesilovku. Následně se prosadil kapitán Tomáš Svoboda. Hosté sice vytvářeli nátlak, avšak znojemský brankář Dominik Groh svatyni uhlídal.

Pětadvacetiletý borec letos dostal v dresu Orlů v Chance lize vůbec poprvé příležitost chytat. "Dominik to pohlídal. Zatím nemáme určenou brankářskou jedničku. Bylo to těžké utkání. Zlín hrál minulý rok baráž o extraligu. V sezoně si však nevybereme takový nebo makový zápas," dodal Beroun.

Potom vše postupně plulo. Čtyři minuty po změně stran Zlín ve své početní výhodě snížil díky Martinu Langovi na 1:3. To však znojemskou skvadru nezastavilo a během pár okamžiků zvýšila na 5:1 díky Petru Beránkovi a Janu Bartkovi.

Znojemské hokejisty nyní čeká venkovní trip. V sobotu hrají od 15.30 hodin v Sokolově, v pondělí je od 18 hodin čeká zápas na ledě Kolína. S tímto cestováním se orlí letka vrátí zpátky do minulosti, kdy jezdila dálky v rámci EBEL. "Oproti tomu však cesta do Sokolova nic není. Uvidíme, co nás potká na D1. Raději jedeme o den dříve, aby se kluci stihli připravit. Budeme se snažit z venkovních zápasů dovézt co nejvíce bodů," uzavřel lodivod Znojma.

Znojmo - Zlín 5:1

Třetiny: 1:0, 2:0, 2:1. Branky a nahrávky: 1. Hruška (Karlsson, T. Svoboda), 25. Matuš (Stránský, Adámek), 30. Svoboda (TS), 49. Beránek (Karlsson, Matuš), 51. Bartko (Karlsson) – 44. Lang (Hrbas, Šlahař). Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Rozhodčí: Horák, Svoboda – Kotlík, Polák. Diváci: 1720.

Znojmo: Groh (Durný) – Bartko, Zahradníček, Tejnor, Stránský, Jenáček, Zukal, Fajmon – Karlsson, Hruška, T. Svoboda – Adámek, Šťovíček, Špaček – Beránek, Matuš, Sklenář – Sedláček, Kučera, Masař. Trenér: Jiří Beroun.

Zlín: Huf (Kořének) – Mikel, Hrbas, Novotný, Čáp, Suhrada, Zbořil, Talafa – Lang, Werbik, Paukku – Šlahař, Kindl, Süss – Vlach, Huhtela, Gago – Köhler, Sadovikov, Sedláček. Trenér: Miloš Říha.