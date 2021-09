Hokejoví Orli už jenom čekají, až rozhodčí vhodí buly. V pátek nastoupí po více než roce a půl k mistrovskému utkání v rámci soutěže ICEHL. Sezonu odstartují na ledě Bolzana, s nímž hráli v tehdejší EBEL naposledy. První domácí zápas v Nevoga aréně odehrají v neděli proti Vídni.

Útočník Anthony Luciani myslí, že obě střetnutí budou mít podobnou atmosféru jako příprava s Kometou Brno. „Oni jsou top týmem ve své soutěži, stejně jako Bolzano a Vídeň. My ovšem máme ambice se taktéž řadit k nejlepším, takže čekám vyrovnané zápasy. Rozhodně máme na to je porazit. Když budeme tvrdě makat a dodržovat herní plán, můžeme být úspěšní,“ uvedl Kanaďan.

Orli mají na kontě osm přípravných zápasů. Z toho třikrát vyhráli, třikrát padli až po samostatných nájezdech a dvakrát prohráli. V generálce proti slovenského extraligového mančaftu z Banské Bystrice pak bodovali 4:2. „Příprava byla dlouhá a hodně náročná. Stále pracujeme na společné týmové chemii,“ dodal Luciani.

Onu chemii musí rychle vstřebat i nová posila Znojma Josh Brittain. Útočník původem z kanadského Miltonu v Ontariu oblékal dříve i dres Banské Bystrice, s níž získal titul, disponuje i zkušenostmi z Německa či Švédska. Orli jej angažovali první zářijový týden.

Do města nad řekou Dyjí má přinést důraz v ofenzivě. „Cítili jsme, že potřebujeme trochu přitvrdit nejen v předbrankovém prostoru a Josh je hráč, který do této kolonky pasuje. Navíc jeho výhodou je to, že dokáže hrát jak na centru, tak na křídle,“ objasnil prezident Orlů Pavel Ohera.

Orlí letku povede do nové sezony ICEHL trenérské duo Jiří Beroun a Tomáš Jakeš. Celý tým se dle Lucianiho těší hlavně na diváky. „Soutěžní zápasy budou mít konečně tu správnou atmosféru. Je vážně skvělé, že se fanoušci vrací na stadion, děláme to hlavně pro ně. Nyní mají zase po dlouhé době příležitost si hokej naplno užít a z toho mám radost,“ uzavřel bezmála dva metry vysoký hokejista.