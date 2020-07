Následující sezona bude pro Orly zvláštní. Po téměř devíti letech se vrátili z rakouské EBEL zpět do českých soutěží.

Možnost hrát druhou ligu je podle znojemského kouče a sportovního manažera Miroslava Fryčera nejlepším východiskem. "Nikdo nic neví. Vše se neustále mění. Ani nevíme, jestli nám vláda za čtrnáct dní povolí hrát přípravné zápasy vzhledem k situaci, která teď panuje. Jsme rádi, že nám podařilo udržet ve Znojmě hokej," řekl Fryčer Znojemskému deníku.

Poslední červencovou středu obula orlí letka po dlouhých pěti měsících brusle a vyrazila na led. Do přípravy se zapojila i nová posila Jihomoravanů, obránce David Stránský. Trenčínský rodák prošel kompletní mládežnickou akademií Třince. Juniory tamějších Ocelářů dovedl před čtyřmi roky k titulu mistra Extraligy juniorů. Loni oblékal dres prvoligového Frýdku Místku.

Mimo něj ukazují své schopnosti i odchovanci Znojma Ondřej Svoboda, Matyáš Šána a Jan Molnár. "Ti mají s klubem platnou smlouvu. Dále o kontrakt bojuje ještě Miroslav Bazala a na zkoušce tu máme i třiadvacetiletého Ondřeje Gabrhelíka, který loni působil v Opavě," řekl pro klubový web prezident týmu Pavel Ohera.

SKVĚLÝ POCIT

Na první trénink naopak nedorazili Vojtěch Němec a Jakub Stehlík. "Kluci se bohužel v létě zranili, ale už se dostávají do pohody a brzy dorazí," objasnil Fryčer.

Kapitánem Orlů zůstává i do nové sezony útočník Radim Matuš. Šestadvacetiletý borec překypoval po úvodním tréninku štěstím. "Mám skvělý pocit. Jsme zase na ledě a je důležité, že se vše znovu rozjíždí. Sice to nebylo ve vysokém tempu, spíše si po dlouhé době vše osaháváme," sdělil Matuš.

Mančaft z města nad řekou Dyjí čeká již jedenáctého srpna první přípravný zápas. Svěřenci Miroslava Fryčera zajíždějí do prvoligového Havířova. Matuš doufá v pohodovou situaci. "Nemluvím jen za sebe, ale i za kluky v kabině. Těšíme se na to. Po dlouhé pauze si konečně zahrajeme. Doufám, že do toho něco nevleze. Snad půjde vše podle plánu," uzavřel forvard Znojma.