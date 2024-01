Hokejisté Znojma jako by se řídili heslem "do třetice všeho dobrého". Orlí letka totiž ve třetím vzájemném duelu letošního ročníku Chance ligy se Vsetínem porazila Valachy na jejich ledě 2:1 po samostatných nájezdech. Zároveň brali Jihomoravané třetí vítězství v řadě, po výhrách 2:0 nad Porubou a 5:3 nad Slavií Praha.

Znojemští hokejisté (červení) vyhráli na ledě Vsetína ve 37. kole Chance ligy 2:1 po samostatných nájezdech. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Perličkou na středečním klání bylo i to, že Znojemští vždy dotáhli letošní zápasy se Vsetínem do prodloužení. V předchozích dvou případech se pokaždé radoval mančaft z podhůří Beskyd. Teď se karty otočily.

Duel sledovalo Na Lapači více než sedmnáct stovek diváků. V úvodní třetině Znojmo ustálo tři přesilovky Vsetína. První branku pak fanoušci viděli až ve čtyřiadvacáté minutě, kdy znojemského gólmana Dominika Groha propálil domácí Štěpán Bláha ve vlastním oslabení. Hosté ovšem nehodili flinty do žita a v osmatřicáté minutě srovnali na 1:1. Poslední třetina, ani následné prodloužení branku nepřineslo, a tak o vítězi musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Při nich byli Jihomoravané úspěšnější, autorem výherního gólu byl pak Jan Hruška.

"Bylo to těžké utkání se šťastným koncem pro nás. Věděli jsme, že Vsetínu se poslední zápasy nedaří, že nemají formu, hráče jsme na to upozorňovali. Chtěli jsme v první třetině zůstat v kontaktu, což se podařilo, ve druhé třetině jsme začali být odvážnější, paradoxně se nám to zkomplikovalo, když padl gól v naší přesilovce. Naštěstí se nám podařilo brzy srovnat, což nám pomohlo, vrátili jsme se ke hře z posledních zápasů, kluci si začali věřit, bojovat všichni za všechny a věřili jsme, že nějaký bod si odvezeme. Jestli jeden, dva či tři, ale něco vybojujeme a za to jsme moc rádi. Ale bereme to s pokorou, jedeme dál, čekají nás další zápasy," hodnotil asistent Znojma Tomáš Jakeš.

Skvadra z královského města nad řekou Dyjí disponuje nyní čtyřiceti body. I když je v tabulce stále předposlední, stáhla manko o dva body na Frýdek-Místek a B-tým Pardubic. Právě s Východočechy absolvují Orli další střetnutí. To startuje již v sobotu od půl šesté večer ve znojemské Nevoga aréně.

Na Tříkrálovém běhu v Práčích sportovali na podporu handicapovaného Matyáše