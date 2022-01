Sportovce bavil Běh pro Lucinku. Na podporu dívky vybrali více než sto tisíc

Stejně tak nejeli svěřenci lodivoda Glena Hanlona do Villachu a v neděli nevyrazí ani do italského Pustertalu. Důvodem je komplikující se zdravotní situace za hranicemi i doma. "Netýká se to jenom nás, ale i jiných týmů," objasnil asistent trenéra Jiří Beroun.

Do konce základní části ICEHL zbývá Orlům dohrát deset zápasů v regulérních termínech. "Plus zatím ty tři odložené," dodal Beroun. Podle něj bude závěrečná fáze fičák. "Nějak nepřemýšlíme nad tím, jestli nám zruší zápas. Jedeme v nastaveném režimu," přidal asistent.

Jako nepříjemnost bere informace na poslední chvíli útočník Sebastian Gorčík. "Informace o Maďarech přišla až v den zápasu, kdy už se těšíte na utkání a všechno k němu směřujete. Dá se říci, že to bylo zklamání. Taková je ale doba, my s tím bohužel nic neuděláme," krčil rameny šestadvacetiletý forvard.

Během finální části ročníku 2021/2022 pomůže Orlům nová posila. Do Nevoga arény míří bývalý reprezentant a mistr extraligy Josef Hrabal. Znojmáci hledali beka měsíc a půl. "Je to zkušený borec, který hrál na té nejvyšší úrovni, absolvoval i krátké angažmá v této lize. Neměli jsme mezi obránci vyloženě staršího zkušeného týpka, proto jsem rád, že Josef přichází. Počítáme s ním do přesilovky vedle Culkina, Sedláka a Bartka, zároveň jej využijeme i na oslabení," vypočetl Hanlon.

Hrabal získal titul mistra extraligy s Třincem. Brusle nazuje už v pátečním domácím utkání proti Linci, které startuje o půl sedmé večer.

Další znojemský hokejista, Vojtěch Němec, v něm však už nenastoupí. Šestatřicetiletého Němce trápili v minulé sezoně zdravotní potíže a vůbec nehrál. Během aktuálního ročníku nastoupil k sedmadvaceti mačům a vsítil šest branek, na dvanáct pak asistoval. Před pár dny pak ukončil profesionální kariéru. "Vojtovi přejeme do budoucna jen to dobré a děkujeme za služby, které u nás odvedl," uzavřel prezident klubu Pavel Ohera.