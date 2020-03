Sezona mu skončila předčasně, přesto se kapitán hokejistů Znojma Radim Matuš radoval. Stal se totiž otcem.

Hokejista Znojma Radim Matuš (v červeném). | Foto: Deník / Lubomír Budný

Podle něj však byl úspěšný po hokejové stránce i uplynulý ročník EBEL 2019/2020. „V základní části jsme do posledního kola bojovali o TOP 5. Z nadstavby se nám podařilo postoupit do play-off. Tam to už bylo zvláštní. Mluvilo se jen o koronaviru,“ řekl Matuš pro klubový web.