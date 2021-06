Před dvěma lety byl draftovaný do NHL, letos na jaře poprvé nakoukl do národního týmu a nyní si připisuje další velký životní milník. Karel Plášek se může stát dalším hokejistou Komety, který si v nejslavnější hokejové soutěži světa zahraje. Vancouver ve středu večer oznámil, že s dvacetiletým brněnským útočníkem podepsal tříletý nováčkovský kontrakt.

Karel Plášek podepsal nováčkovský kontrakt s Vancouverem. | Foto: Deník/Attila Racek

Plášek byl draftován v šestém kole draftu 2019 jako 175. celkově. V posledních dvou sezonách nastoupil do 86 extraligových utkání a nasbíral v nich 16 bodů (9+7). Přes ne zrovna vysoká čísla se Canucks rozhodli dát svému prospektu šanci. Plášek by tak měl zamířit do Kanady na nováčkovský kemp.