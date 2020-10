Sedmadvacetiletý forvard Orlů Petr Beránek patří v nové sezoně k produktivním hráčům celku z města nad řekou Dyjí. V pěti odehraných kláních druhé ligy si vždy připsal bod, ať už za asistenci či branku.

Potom, co vláda na čas pozastavila sportovní život v zemi kvůli pandemii, jal se Beránek pilovat formu po vlastní ose. „Připravuji se sám. S některými kluky chodíme ve Znojmě běhat a posilujeme doma. Potřebuji být připravený na čas, kdy se půjde zpátky na led, abych neměl nejhorší formu,“ vypráví se vtipem na rtu útočník.

Větší radost

Svěřenci trenéra Miroslava Fryčera ovládají suverénně druholigovou skupinu východ. Beránek v pěti proběhlých kolech vydoloval čtyři branky a dvě asistence. Celá skvadra je dle něj natěšená po půlroční pauze bez hokeje. „Když se daří celému týmu, tak radost je větší, má ji každý. Myslím si, že když takto budeme hrát, tak výsledky budou pro diváky hezké a i nás to bude bavit,“ proklamuje přes sto osmdesát centimetrů vysoký borec.

Podle něj je hra bez fanoušků smutná. Orli takovou situaci okusili v posledním duelu s Opavou v polovině října. „Na začátku bylo na stadionu povolených zhruba tisíc lidí. To bylo jakž takž fajn. Nejsem zvyklý na ticho. Byl bych rád, kdyby se opatření rozvolnila a mohlo nás vidět alespoň několik stovek podporovatelů,“ pronáší přání Beránek.

Dorazivší cizinci

Na zamrzlou plochu by se rád vrátil v průběhu listopadu. „Ale jestli se rozjede liga, to je ve hvězdách,“ krčí rameny útočník. Sparing partnera mu na individuálním tréninku dělají i příchozí cizinci, Kanaďan Anthony Lucian a nedávno dorazivší Fin Mikko Vainonen. „Určitě to mají těžké. jAnthony to tady trochu zná, tak ten ví, co dělat. Mikko je zde chvilku, tak má horší výchozí pozici. Nedá se nic dělat, takový je život. Prostě se musí počkat,“ smířlivě dodává Orel s číslem 93 na dresu.

Většinu volného času, jehož má nyní přehršel, vyplňuje cvičením. Občas na led mrkne alespoň virtuálně při hraní konzole. „Většinou po ranním tréninku hraju na PlayStationu chvilku NHL. Jinak většinu času chci trávit mimo domov. Nejraději chodím do přírody rybařit,“ uzavírá Petr Beránek.